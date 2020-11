Lebih 250.000 Nyawa Melayang Akibat Covid-19 di AS

Kamis, 19 November 2020 | 16:41 WIB

Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Petugas medis memindahkan seorang pasien dengan tandu dari ambulans di luar Emergency di Coral Gables Hospital, tempat pasien virus corona dirawat di Coral Gables dekat Miami, AS, Kamis (30/7/2020). (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Amerika Serikat memasuki sejarah suram pada Rabu (18/11/2020) dengan angka kematian akibat Covid-19 yang mencapai 250.000 kasus. Jumlah itu diperkirakan akan terus meningkat tajam ketika infeksi terus melonjak di negara itu.

Menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins Rabu (18/11), angka di atas 250.000 itu menandai tonggak sejarah baru yang suram untuk pandemi di AS.

Disebutkan, AS kini telah mencatat 250.029 kasus kematian, menjadi yang tertinggi secara global. Brasil berada di tempat kedua dengan 166.699 kasus kematian, dan posisi ketiga adalah India dengan 130.993 kematian, serta Meksiko di tempat keempat dengan 99.026 kematian.

Para ahli memperkirakan, AS akan segera melaporkan 2.000 kematian dalam sehari atau bahkan lebih dari jumlah itu.

Diperkirakan, jumlahnya melebihi angka puncak pada musim semi. Mereka juga memperkirakan ada 100.000 hingga 200.000 lebih warga AS bisa meninggal dunia dalam beberapa bulan mendatang.

New York Times menyebutkan, seberapa buruknya kondisi itu akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk seberapa baik tindakan pencegahan diikuti dan kapan vaksin digunakan.

“Itu semua bergantung pada apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mengatasi wabah ini,” kata Dr Jeffrey Shaman, seorang profesor ilmu kesehatan lingkungan dari Universitas Columbia.

AS dilanda pandemi pada Maret, ketika virus masih relatif baru dan terbatas terutama pada beberapa kantong wilayah utama seperti New York. Ketika itu, Dr Anthony Fauci, pakar penyakit menular terkemuka di AS memperkirakan bahwa virus itu akan membunuh hingga 240.000 orang Amerika. Sekarang, angka perkiraan Fauci itu terlewati, tanpa ada tanda-tanda akan berakhir.

Sumber:Straitstimes, NYT