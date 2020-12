Pertama Kalinya Kematian Akibat Covid-19 di AS Capai 3.100 Kasus

Jumat, 4 Desember 2020 | 18:12 WIB

Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Petugas medis memindahkan seorang pasien dengan tandu dari ambulans di luar Emergency di Coral Gables Hospital, tempat pasien virus corona dirawat di Coral Gables dekat Miami, AS, Kamis (30/7/2020). (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) mencatat lebih dari 3.100 kematian akibat Covid-19 dalam satu hari. Angka itu merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak pandemi melanda AS.

Saat ini, jumlah warga AS yang dirawat di rumah sakit karena virus telah melampaui 100.000 orang, jumlah tertinggi yang pernah terjadi sejak pandemi. Saat ini, kasus infeksi baru mulai mencapai 200.000 per hari, demikian data yang dirilis pada Kamis (3/12/2020) waktu AS.

Tiga tolok ukur itu secara keseluruhan menunjukkan AS sebagai negara yang masuk dalam krisis terdalam.

Kondisi terburuk diyakini masih belum tiba, sebagian karena efek tertunda dari liburan panjang Thanksgiving pada pekan lalu.

Ketika itu, jutaan warga Amerika mengabaikan peringatan untuk tetap tinggal di rumah dan merayakan Thanksgiving hanya dengan anggota rumah tangga mereka.

Di seluruh AS, lonjakan tersebut telah membanjiri rumah sakit dan membuat perawat serta petugas kesehatan lainnya kekurangan tenaga dan kelelahan.

“Kenyataannya, Desember, Januari, dan Februari akan menjadi masa-masa sulit. Saya benar-benar yakin itu akan menjadi masa tersulit dalam sejarah kesehatan masyarakat bangsa ini,” kata Dr Robert Redfield, kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, Rabu.

Otoritas kesehatan telah memperingatkan bahwa angkanya dapat berfluktuasi dengan kuat sebelum dan setelah Thanksgiving, seperti yang sering terjadi selama hari libur dan akhir pekan.

Sumber:CNA