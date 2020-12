WHO Tak Setuju Paspor Kekebalan Covid-19

Jumat, 4 Desember 2020 | 18:23 WIB

Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

New York, Beritasatu.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyarankan negara anggotanya untuk tidak mengeluarkan “paspor kekebalan” bagi mereka yang telah pulih dari Covid-19. Namun, WHO tengah mengkaji perlunya penggunaan “sertifikat vaksinasi elektronik” untuk para pelancong.

Hal itu disampaikan Direktur WHO Regional Eropa Dr Hans Kluge, Kamis (3/12/2020).

Ia mengatakan, WHO sedang mencari cara untuk meningkatkan keselamatan perjalanan internasional dalam menghadapi pandemi.

“Kami melihat sudah sangat dekat untuk penggunaan teknologi dalam penanggulangan Covid-19 ini, [termasuk] bagaimana kami dapat bekerja dengan negara-negara anggota untuk terbitnya sertifikat vaksinasi elektronik,” katanya dalam pengarahan virtual di Kopenhagen.

Kluge mengatakan, WHO tidak merekomendasikan penggunaan paspor kekebalan bagi orang-orang yang sebelumnya dinyatakan positif Covid-19. Organisasi yang berbasis di Jenewa itu sebelumnya mengatakan, tidak ada bukti bahwa infeksi sebelumnya akan melindungi orang kembali tertular Covid-19.

Pakar medis mengatakan, persetujuan segera dari sejumlah vaksin benar-benar positif, tetapi Eropa masih menghadapi tantangan besar ke depan.

Menurut Kluge, Eropa saat ini menyumbang lebih dari setengah dari semua kematian akibat Covid-19 dan 40 persen kasus infeksi baru secara global.

Dia berpendapat, episentrum perlahan-lahan bergerak ke timur, dengan negara-negara yang paling terpukul sekarang di Eropa tengah dan selatan. Kondisi itu akan terus membatasi perjalanan selama musim dingin

Pakar WHO Eropa Siddhartha Datta dalam jumpa pers daring, Kamis, pertimbangan WHO akan memperkenalkan sertifikat vaksinasi elektronik karena harapan untuk diakhirinya pandemi telah meningkat. Apalagi setelah Inggris menjadi negara pertama yang menyetujui penggunaan vaksin Covid-19.

“Kami melihat sangat dekat penggunaan teknologi dalam penanggulangan Covid-19 ini, dan salah satunya adalah bagaimana kami dapat bekerja dengan negara anggota menuju sesuatu yang disebut sertifikat vaksinasi elektronik,” kata Datta.

Disebutkan, sertifikat semacam itu memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memantau orang-orang yang telah divaksinasi. Rencana itu belum difinalisasi dan harus dibuat sesuai hukum nasional.

Ia menjelaskan, sertifikat itu bukan paspor imunitas, yang seharusnya menjamin bahwa pembawanya terlindungi dari penyakit karena mereka telah terinfeksi dan sembuh.

Sumber:ST/CNA