Infeksi Covid-19 di AS Lampaui 15 Juta Kasus

Senin, 7 Desember 2020 | 07:19 WIB

Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Petugas medis memindahkan seorang pasien dengan tandu dari ambulans di luar Emergency di Coral Gables Hospital, tempat pasien virus corona dirawat di Coral Gables dekat Miami, AS, Kamis (30/7/2020). (Foto: AFP)

Washington, Beritasatu.com – Kasus infeksi Covid-19 di Amerika Serikat (AS) melampaui angka 15 juta kasus. AS masih menjadi negara paling parang yang terdampak pandemi virus corona.

Berdasarkan data Worldometers, Senin (7/12/2020), angka infeksi di AS tercatat sebanyak 15.151.018 kasus infeksi dengan total kematian 288.880 kasus. Sepanjang Minggu hingga Senin pagi WIB, kasus infeksi baru di AS sebanyak 165.350 kasus dengan 1.049 kasus kematian.

Hingga Senin pagi, berdasarkan data Worldometers itu, total kasus infeksi di dunia sebanyak 67.365.608 kasus dengan 1.541.277 kematian dan angka kesembuhan 46.564.783 kasus.

Sebelumnya, menurut penghitungan Universitas Johns Hopkins, selama tiga hari berturut-turut, AS mencatat rekor jumlah kasus virus corona tertinggi dalam 24 jam, mencapai 227.885 infeksi baru pada Sabtu waktu AS. Dalam rentang yang sama, AS mencatat 2.527 kematian terkait Covid-19.

AS telah mengalami kebangkitan dramatis dalam epidemi dalam beberapa pekan terakhir. Pejabat kesehatan AS memperingatkan akan adanya lonjakan besar setelah jutaan warga melakukan perjalanan untuk merayakan liburan Thanksgiving pekan lalu, meskipun ada permintaan dari pihak berwenang untuk tetap di rumah.

Selama dua pekan, AS secara teratur mencapai 2.000 kasus kematian per hari, seperti yang terjadi pada musim semi di puncak gelombang pertama wabah di negara itu.

Jumlah orang yang dirawat di rumah sakit karena Covid-19 juga terus meningkat, terutama di negara bagian terpadat di California, Florida, New York, dan Texas, menurut Proyek Pelacakan Covid.

Sumber:CNA/ST/Worldometers