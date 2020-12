3.250 Jiwa Melayang dalam Sehari, Pandemi di AS Semakin Suram

Kamis, 10 Desember 2020 | 17:29 WIB

Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Petugas medis memindahkan seorang pasien dengan tandu dari ambulans di luar Emergency di Coral Gables Hospital, tempat pasien virus corona dirawat di Coral Gables dekat Miami, AS, Kamis (30/7/2020). (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (9/12/2020) waktu AS telah melewati ambang baru yang suram dengan lebih dari 3.250 nyawa melayang karena Covid-19 dalam satu hari.

Kondisi itu terjadi ketika pejabat kesehatan masyarakat sedang meningkatkan persiapan untuk pelaksanaan vaksinasi yang sebentar lagi dilakukan. Saat ini proses persetujuan vaksinasi dalam tahap tinjauan kritis dan regulasi.

Sejumlah ahli medis memberikan tinjauan kritis terhadap vaksin yang akan digunakan. Sementara pada saat bersamaan, jumlah kasus infeksi Covid-19 dan pasien rawat inap melonjak secara mengkhawatirkan. Jumlahnya sudah membebani sistem perawatan kesehatan di beberapa lokasi merah hingga mencapai titik puncaknya.

Unit perawatan intensif di ratusan rumah sakit di kota-kota dan pedesaan di seluruh negeri dilaporkan berada pada atau hampir mencapai kapasitasnya. Demikian data Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS.

Sebanyak 10 wilayah yang sebagian besar pedesaan di California melaporkan tidak memiliki tempat tidur di unit perawatan intensif pada Rabu. Demikian data kesehatan negara yang dianalisis oleh Reuters.

Di jantung pertanian di Lembah Tengah California, penerimaan pasien Covid-19 telah membebani beberapa rumah sakit secara keseluruhan. Di Fresno County, rumah bagi 1 juta orang, hanya tujuh tempat tidur ICU yang tidak terisi pada Rabu.

Jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit secara nasional melonjak ke angka tertinggi sepanjang masa yakni 106.217 pasien pada Rabu malam. Jumlah itu naik 18 persen selama dua minggu sebelumnya.

Sumber:Straitstimes