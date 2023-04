Naik 10 Kali Lipat, Laba Bersih Medco Energi US$ 531 Juta

Jakarta, Beritasatu.com - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) meraih laba bersih US$ 530,88 juta pada 2022, naik sekitar 10 kali lipat dari US$ 47,1 juta tahun sebelumnya. Namun secara kuartalan, laba bersih perseroan pada kuartal IV-2022 lebih rendah karena penurunan nilai pada lapangan gas Simenggaris yang menggunakan harga tetap dan IPP panas bumi Sarulla.

Sedangkan dalam setahun penuh, pendapatan MEDC naik 84,66% (yoy) menjadi US$ 2,31 miliar tahun lalu dan EBITDA perseroan tercatat US$ 1,59 miliar, naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2021.

“Hasil ini adalah kinerja terbaik kami, secara operasional maupun finansial, beberapa tonggak penting telah berhasil dicapai sebagai dasar kesuksesan berkelanjutan di masa depan,” terang Direktur Utama MEDC Hilmi Panigoro secara tertulis yang dikutip pada Minggu (2/4/2023).

Advertisement

Pertumbuhan laba bersih dan pendapatan emiten produsen minyak dan gas (migas) ini, tak lepas dari peningkatan kinerja operasional. Tahun lalu, perseroan memproduksi migas 163 million barrel oil of equivalent per day (mboepd), naik 73% (yoy) dengan biaya US$ 6,9 per barrel of oil equivalent.

Detailnya, capaian tersebut terdiri dari produksi 79% gas dan 21% likuid. Sebanyak 45% dari total produksi terekspos harga komoditas saat ini, 55% pada harga tetap yakni AS$ 6,8 per mmbtu pada 2022.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan