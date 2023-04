Laba Perusahaan Suaminya Puan Maharani Melesat 292%

Jakarta, Beritasatu.com – PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) mencetak laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 8,8 juta pada 2022, melesat 292% dibandingkan tahun 2021 yang senilai US$ 2,2 juta.

Perusahaan yang bergerak di bidang industri gas alam ini dimiliki Hapsoro Sukmonohadi alias Happy Hapsoro, suami Ketua DPR RI Puan Maharani.

Selama tahun lalu, Rukun Raharja juga berhasil membukukan peningkatan pendapatan bersih 29% menjadi US$ 126,6 juta dibandingkan tahun 2021 yang mencapai US$ 98,1 juta.

Laba bruto naik 62,5% menjadi US$ 25,05 juta dari US$ 15,4 juta. Laba usaha meningkat 121,2% menjadi US$ 15,7 juta dari US$ 7,1 juta. Laba tahun berjalan melonjak 219% menjadi US$ 10,8 juta dari US$ 3,3 juta.

