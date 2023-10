Saham Eropa Melemah Setelah Data Penjualan Ritel AS Dirilis

London, Beritasatu.com - Bursa saham Eropa ditutup sedikit melemah pada Selasa (17/10/2023) setelah penjualan ritel AS lebih tinggi dari perkiraan. Hal ini memicu kembali kekhawatiran bahwa bank sentral AS, the Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama.

Indeks Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup melemah 0,1% dengan saham konstruksi merosot 0,9% memimpin pelemahan. Sementara saham ritel berhasil naik 0,6%.

BACA JUGA Saham Eropa Ditutup Menguat di Tengah Gejolak di Timur Tengah

Kementerian Perdagangan AS mengatakan penjualan ritel naik 0,7% pada September, jauh di atas perkiraan konsensus 0,3% dalam jajak pendapat para ekonom yang disurvei Reuters.

ADVERTISEMENT

Saham perusahaan pertambangan Belgia Umicore melonjak 14% setelah perusahaan memangkas target belanja modal untuk tahun 2026 dan mengumumkan rencana membangun pabrik baru di Kanada seiring perluasan fasilitas produksi bahan baterai.

Di bagian bawah indeks blue chip Eropa, produsen obat Swiss Lonza turun 15% setelah memangkas target laba 2024 menyusul kepergian CEO-nya bulan lalu.

BACA JUGA Saham Eropa Menguat Seiring Pertumbuhan PDB Inggris

Bursa saham di Asia Pasifik Selasa naik dengan indeks Kospi Korea Selatan memimpin indeks-indeks utama di Asia. Sementara bursa saham Australia menguat karena investor menilai risalah rapat kebijakan terbaru bank sentral, Bank of Australia.

Investor di seluruh dunia masih memantau perkembangan di Gaza. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Presiden AS Joe Biden akan mengunjungi Israel pada Rabu (18/10/2023). Kunjungan ini sejalan 2.000 tentara AS mempersiapkan kemungkinan penempatan ke Timur Tengah.