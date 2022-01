Sinar Mas Land Raih Penghargaan IPRA 2022

Senin, 31 Januari 2022 | 10:42 WIB

Oleh : JNS

Sinar Mas Land berhasil meraih penghargaan Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2022 melalui kategori The Best Corporate PR in Property, Kamis 27 Januari 2022. (Foto: )

BSD City, Beritasatu.com – Mengawali tahun 2022, Sinar Mas Land berhasil meraih penghargaan Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2022 melalui kategori The Best Corporate PR in Property.

Warta Ekonomi Group sebagai penyelenggara menilai tim Corporate Communications Sinar Mas Land berkontribusi penting sebagai jembatan komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat. Acara tersebut disiarkan langsung melalui kanal YouTube, Zoom dan Instagram Live pada hari Kamis (27/1/2022).

CEO & Chief Editor Warta Ekonomi Muhamad Ihsan menjelaskan bahwa tahun ini IPRA mengangkat tema “Creating Impact for The Better Future”.

“Tema ini dipilih karena peran public relations yang sangat besar. Utilisasi yang optimal dari public relations perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan demi membangun Indonesia menjadi lebih baik,” ungkap Ihsan.

Corporate Communication & Public Affairs Division Head Sinar Mas Land, Panji Himawan berterima kasih atas apresiasi yang diberikan Warta Ekonomi Group.

“Penghargaan ini akan menjadi motivasi kami untuk terus bertumbuh dan berkontribusi kepada masyarakat. Kami juga berterima kasih atas dukungan dan kepercayaan rekan-rekan media yang secara konsisten membawa informasi positif dari perusahaan ke publik. Kami berharap kerja sama antara rekan media dengan perusahaan, selalu terjalin baik guna meningkatkan kinerja dan perkembangan kedua belah pihak di masa mendatang,” ujarnya.

Penghargaan IPRA 2022 adalah penghargaan dari Warta Ekonomi kepada public relations perusahaan yang memiliki peran dan fungsi untuk meningkatkan kualitas perusahaan di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif. Pada tahun 2020, Sinar Mas Land juga telah memenangkan penghargaan IPRA dalam kategori yang sama.

Di hari yang sama, Warta Ekonomi juga menganugerahkan penghargaan Indonesia Most Acclaimed CFO Awards 2022 kepada Chief Financial Officer Sinar Mas Land, Lie Jani Harjanto. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi kepada CFO Sinar Mas Land yang dapat mengawal perusahaan untuk terus bekerja dengan optimal dalam desakan ekonomi di masa pandemi.

Sumber: PR