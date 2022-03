Geo Dipa Raih Penghargaan Bidang CSR

Kamis, 31 Maret 2022 | 15:54 WIB

Oleh : Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com - PT Geo Dipa Energi (Persero) kembali meraih penghargaan tertinggi di bidang corporate social responsibility (CSR), yaitu untuk kategori Top CSR 2022 #Stars 5.

Penghargaan tersebut diberikan Top Business pada gelaran yang mengusung tema Being a Responsible Company is the Key Strategy for Business Sustainable Growth (Menjadi perusahaan yang bertanggung jawab, yang merupakan kunci strategi untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan), di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Selain kategori tersebut, Geo Dipa juga mendapatkan penghargaan kategori Top Team Work on Implementing CSR 2022, di mana Geo Dipa mendapatkan penghargaan tertinggi secara berturut-turut setelah tahun sebelumnya juga mendapatkan penghargaan untuk kategori yang sama.

BACA JUGA Terapkan Operational Excellence, Geo Dipa Raih Pembiayaan Multilateral Bank

Direktur Utama Geo Dipa, Riki Firmandha Ibrahim, mengungkapkan, penghargaan tersebut menunjukkan besarnya kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan sosial. “Ini sudah menjadi budaya untuk perusahaan seperti Geo Dipa yang memiliki visi jangka panjang,” ungkapnya.

Selain itu, Riki juga menjelaskan bahwa Geo Dipa sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan special mission vehicle di Kementerian Keuangan, berperan dalam meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan melalui pelaksanaan berbagai penugasan derisking yang diberikan sekaligus berperan aktip dalam peningkatkan ekonomi masyarakat dan pemerintah daerah di mana Geo Dipa beroperasi.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com