Bursa Eropa Ditutup Melemah Setelah Data Pekerjaan AS

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada Jumat (7/10/2022) melengkapi minggu yang berfluktuatif karena investor global merespons laporan pekerjaan bulanan utama dari Amerika Serikat (AS).

Indeks Stoxx 600 di bursa Eropa berakhir turun 1,1%, dengan semua bursa utama dan sebagian besar sektor diperdagangkan di zona merah.

Saham teknologi jatuh 4,2% sebagai sektor kinerja terburuk. Saham industri serta perusahaan konstruksi dan material turun 2,2%.

Saham minyak dan gas adalah satu-satunya sektor yang mengakhiri perdagangan di zona hijau, naik 1,1%.

Laporan penggajian Jumat menunjukkan ekonomi AS menambahkan 263.000 pekerjaan pada September, sedikit di bawah konsensus ekonom yang disurvei Dow Jones 275.000. Namun, tingkat pengangguran turun menjadi 3,5% dari 3,7% pada Agustus, menandakan pasar tenaga kerja menguat bahkan ketika Federal Reserve AS (the Fed) menaikkan suku bunga untuk mendinginkan ekonomi guna membendung inflasi.

Angka tersebut akan meningkatkan taruhan pada upaya pengetatan kebijakan moneter lebih agresif menjelang pertemuan Fed pada November.

Sementara imbal hasil Treasury AS melonjak setelah rilis data pekerjaan.

Adapun bursa di Asia-Pasifik turun pada Jumat, dengan indeks Hang Seng Hong Kong memimpin pelemahan.

