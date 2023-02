Thailand Masters 2023: Leo/Daniel Lewati Adangan Ganda Denmark

Bangkok, Beritasatu.com – Pasangan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin harus melewati laga melelahkan di babak 32 besar Thailand Masters 2023, Rabu (1/2/2023).

Dalam pertandingan tiga gim selama 58 menit, Leo/Rolly akhirnya berhasil mengemas kemenangan 21-11, 18-21, 21-19 atas pasangan Denmark, Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard.

Ini menjadi kemenangan pertama Leo/Daniel yang menempati peringkat 13 dunia itu atas pasangan peringkat 41 tersebut di Nimibutr Arena.

Kemenangan Leo/Daniel diharapkan bisa jadi motivasi 13 wakil Indonesia lainnya yang bermain hari ini di babak 32 besar Thailand Masters 2023.

Indonesia mengirimkan 23 pebulutangkis Indonesia di turnamen Thailand Masters 2023.

Turnamen bertajuk Princess Sirivannavari Thailand Masters 2023 di Nimibutr Stadium, Bangkok, tersebut digelar pada 31 Januari hingga 5 Februari 2023.

Jadwal Pertandingan Wakil Indonesia di 32 Besar Thailand Masters 2023 Hari Ini

Lapangan 1

Tommy Sugiarto vs Christian Adinata

Komang Ayu Cahyadi Dewi vs Wen Chi Hsu



Lapangan 2

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Tidapron Kleebyesun/Patchamon Laisauan

Insyirah Khan vs Supanida Katethong

Akbar Bintang Cahyono/Marsheilla Gischa Islami vs Lee Jhe Huei/Hsu Ya Ching



Lapangan 3

Sabar Karyaman Gutama/M Reza Pahlevi Isfahani vs Low Hang Yee/Ng Eng Cheong

Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati vs Reddy B Sumeeth/Ashwini Ponnappa

Putri Kusuma Wardani vs Beiwen Zhang



Lapangan 4

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard

Zachariah Joshiahno/Hediana Julimarbela

AmriSyahnawi/Winny Oktavia Kandow vs Joshua Yuan/Alisson Lee

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Po Li Wei/Chang Ching Hui

Sumber: BeritaSatu.com