Pulang dari Liga Voli Jepang, Doni Haryono Mulai Berlatih di Pelatnas SEA Games

Jakarta, Beritasatu.com – Pemain timnas voli Indonesia, Doni Haryono sudah mulai berlatih dengan rekan-rekannya di Pelatnas SEA Games 2023.

Doni Haryono, yang sebelumnya mengikuti Liga Voli Jepang, mulai berlatih di Padepokan Jenderal Kunarto Sentul, Bogor, Selasa (18/4/2023).

“Tadi Doni Haryono sudah berlatih dengan rekan-rekannya. Tidak ada kendala bagi dia (Doni), karena dia juga rutin dan main di Liga Jepang. Tadi latihan receive bola pertama,” kata asisten pelatih timnas voli Indonesia, Erwin Rusni.

Doni Haryono merupakan pemain terakhir yang bergabung di Sentul. Sebelumnhya, para pemain timnas voli Indonesia untuk SEA Games 2023 mulai berlatih sejak 27 Maret lalu.

Kekasih pemain timnas voli Indonesia Wilda Siti ini pun sudah mantap bergabung dengan rekan-rekannya. Pemain asal Jawa Tengah tersebut mengikuti Liga Voli Jepang sejak September tahun lalu. Oleh karena itu, dia tidak tampil di Proliga 2023.

“Saya besok pasti bergabung dengan teman-teman di Sentul. Saya on the way ke Sentul ini,” kata Doni, Senin (17/4/2023).

