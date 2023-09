Top up Tabungan BritAma Rp 1 Juta di Semesta Berpesta Surabaya, Menangkan Spin Wheel Berhadiah Menarik

Surabaya, Beritasatu.com - BRImo kembali turut serta memeriahkan event Semesta Berpesta yang pekan ini menyapa warga Surabaya. Semesta Berpesta Surabaya digelar di Parkir Timur Plaza 23-24 September 2023.

Semesta Berpesta Surabaya dibuka oleh penampilan Rastamaniez dengan membawakan medley Ninu-Ninu dan Rungkad. Kemudian dilanjutkan dengan membawakan lagu-lagu hit seperti Ditikung Konco, Ngopi Maszeh dan Warkop. Usai jeda sholat magrib, Semesta Berpesta Surabaya akan dilanjutkan oleh penampilan Dudi Oris X Cam Cam, J-Rocks, Okaay dan ditutup oleh penampilan Pertelon Koplo.

Semesta Berpesta Surabaya kembali memberikan promo untuk pembelian tiket sebesar 20 persen dengan menggunakan kartu Kartu Kredit, Debit BRI dan BRImo. Kamu juga berkesempatan mendapatkan potongan harga 30 persen untuk pembelian tiket di platform tiket.com dan Goers untuk tiket presale.

Semesta Berpesta Surabaya juga menghadirkan booth BRImo dengan menghadirkan beragam hadiah menarik dengan syarat membuka Tabungan BRI BritAma dengan setoran awal hanya Rp 100.000. Untuk kamu yang sudah memiliki tabungan BRI, kamu juga bisa memenangkan hadiah melalui spin wheel bagi yang melakukan top up saldo Tabungan BritAma minimal Rp 1 juta. Hadiah yang bisa dimenangkan di antaranya logam mulia 0,5 gram, BRIZZI dengan saldo up to Rp 500.000 dan berbagai merchandise menarik seperti kipas angin dan tumbler.

Untuk pembelanjaan di tenant area BRImo, ada juga potongan 10 persen maksimal Rp 20.000 dengan minimal belanja Rp 100.000 dengan pembayaran menggunakan QRIS BRImo. Sejumlah tenant makanan yang bisa kamu cicipi di antaranya Nasi Kulit Bu Boss, Kebab Turki Baba Rafi, Gogo Matcha, Dimsum Take, Urbanfood.id, Sate Taichan Meroket, Pohong Tata Express dan masih banyak lagi.

Semesta Berpesta Surabaya akan kembali hadir besok dengan menghadirkan sejumlah musisi kenamaan lainnya di antaranya KIM, Yovie & Nuno, Ziva Magnolya, Vierratale dan Guyon Waton.

BRI Gelar BRImo FSTVL Berhadiah Mobil Listrik

Sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah, BRI menggelar BRImo FSTVL yang dilaksanakan pada 1 Agustus hingga 31 Desember 2023 secara serentak di seluruh Indonesia. Ajang ini menghadirkan berbagai macam hadiah, mulai dari cashback transaksi di Merchant BRI pakai QRIS di BRImo di Merchant BRI serta BRIpoin yang dapat ditukarkan dengan berbagai macam voucer belanja serta kupon undian BRImo FSTVL. BRImo FSTVL juga menghadirkan hadiah utama berupa 5 unit Mini Cooper Electric dan 10 unit MG 4 EV Ignite.

Untuk meningkatkan peluang memenangkan hadiah menarik, nasabah hanya perlu memperbanyak transaksi pakai BRImo, meningkatkan saldo tabungan dan giro, serta transaksi pembayaran menggunakan kartu debit maupun kartu kredit BRI. Setelah poin terkumpul, nasabah dapat melakukan penukaran BRIpoin di BRImo menjadi voucer belanja dan kupon undian berhadiah yang akan diundi pada Januari 2024.