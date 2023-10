Laba Perusahaan Migas Rukun Raharja Meroket 123% Capai Rp 200,3 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com – Perusahaan migas, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), mencatatkan laba bersih sebesar US$ 12,6 juta atau sekitar Rp 200,3 miliar pada kuartal III 2023, mengalami lonjakan sebesar 123% (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar US$ 5,6 juta atau Rp 89,1 miliar. Peningkatan pendapatan menjadi pendorong utama hasil laba perusahaan ini.

"Dalam periode yang sama tahun ini, pendapatan bersih meningkat sekitar 26%, mencapai US$ 110 juta dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 87 juta," kata Direktur Utama PT Rukun Raharja, Djauhar Maulidi, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (31/10/2023).

Djauhar menjelaskan bahwa beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan laba perusahaan, yakni penambahan pelanggan baru yang mengakibatkan peningkatan penjualan gas. Selain itu, kenaikan volume pengaliran melalui pipa milik Rukun Raharja.

Hingga September 2023, belanja modal (capital expenditure/capex) yang dikeluarkan mencapai US$ 41 juta atau setara dengan 82% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Dana capex digunakan untuk investasi di salah satu blok minyak di Sumatera, penyelesaian pembangunan stasiun induk compressed natural gas (CNG) di Jawa Tengah, dan pembangunan pipa untuk pelanggan baru di Riau yang diharapkan mulai beroperasi pada kuartal IV 2023.

Tak hanya itu, perusahaan juga sedang menjalani studi bersama untuk proyek pengelolaan minyak dan gas di Blok Jabung Tengah, Jambi. Proyek ini dalam pada tahap eksplorasi dan diharapkan hasilnya akan didapatkan pada kuartal IV 2023.