Satgas Waspada Investasi: Tanijoy Tidak Terdaftar di OJK

Jakarta, Beritasatu.com - Startup investasi di bidang pertanian, Tanijoy diduga menggelapkan uang milik 400 investor senilai Rp 4 miliar. Kasus ini pertama kali diungkap oleh salah satu investor di Tanijoy lewat akun twitter @akbarprasetioo.

Menurut Ketua Tim Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, Tanijoy tidak terdaftar sebagai peer to peer lending ataupun lembaga keuangan mikro (LKM) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karenanya, sebelum berinvestasi, ia mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memeriksa legalitasnya.

Padahal, menurut utas @akbarprasetioo, Tanijoy mengklaim perusahaan diawasi dan diatur OJK. Hingga hari ini, situs Tanijoy.id tidak dapat diakses.

“Tanijoy bukan merupakan lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK. Jadi masyarakat harus mengecek legalitasnya dulu sebelum investasi,” kata Tongam saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (27/7/2021).

Suda lama g main twitter, malam ini Saya mau cerita pengalaman Saya dan 400 investor lain yang Investasi dengan total sekitar 4M di @tanijoy_id, hilang tidak ada kabar. @TwitterID @Tribun_Jakarta @Metro_TV please do your magic #tanijoy #tanijoypenipu #tanijoymenghilang #4mtanijoy