Memasuki Musim Panas, Harga Minyak Mentah Terus Naik

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada hari Jumat (27/5/2022), menutup minggu dengan kenaikan menjelang liburan akhir pekan Memorial Day AS dan ketika negara-negara Eropa bernegosiasi mengenai apakah akan memberlakukan larangan langsung pada minyak mentah Rusia.

Minyak mentah Brent naik $2,03, atau 1,7%, menjadi US$ 119,43. West Texas Intermediate (WTI) AS naik 98 sen, atau 0,9%, menjadi US$ 115,07 per barel. Untuk minggu ini, Brent naik 6% sementara WTI naik 1,5%.

Memasuki musim panas di AS, warga-warga akan lebih sering berpergian sehingga ini akan meningkatkan permintaan di tengah ketatnya pasokan.

Negara-negara Uni Eropa sedang merundingkan kesepakatan mengenai sanksi Rusia yang akan mengembargo pengiriman, tetapi menunda sanksi atas minyak yang dikirim melalui pipa untuk mendapatkan dukungan dari Hungaria dan negara-negara anggota landlocked (terkurung daratan) lainnya.

Penolakan Hungaria terhadap sanksi minyak dan keengganan negara lain telah menghambat penerapan sanksi oleh 27 anggota UE terhadap Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Sanksi harus disetujui secara mufakat.

Utusan pemerintah Uni Eropa ditarget dapat mencapai kesepakatan di Brussel pada Minggu, sehingga para pemimpin UE dapat menerapkan sanksi Rusia pada pertemuan puncak 30-31 Mei.

Pasukan Iran menangkap dua kapal tanker minyak Yunani pada hari Jumat di Teluk Persia, yang juga telah membuat investor waspada akan kekurangan pasokan di akhir pekan.

Sumber: CNBC.com