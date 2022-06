Sore Ini, Harga Minyak Mentah Dunia Anjlok 4%

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia anjlok 4% pada sore hari perdagangan di Asia, setelah AS dilaporkan akan menangguhkan pajak BBM.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent turun 4,12% ke US$ 109,9 per barel, sedangkan West Texas Intermediate (WTI) turun 4,57% ke US$ 104,5 per barel.

Reuters melaporkan, Presiden AS Joe Biden hari ini akan mengumumkan rencana untuk sementara menangguhkan pajak federal sebesar 18,4 sen per galon untuk bensin untuk menekan harga BBM yang semakin tinggi.

Biden mengatakan pada hari Senin bahwa dia sedang mempertimbangkan apakah akan meminta penangguhan pajak, karena Amerika Serikat berjuang untuk mengatasi kenaikan harga bensin dan inflasi. Penundaan pajak gas menghadapi oposisi yang signifikan di Kongres, termasuk di antara banyak Demokrat.

Gubernur Michigan Gretchen Whitmer dari Demokrat, mendukung penangguhan pajak BBM dengan mengatakan "penangguhan akan menawarkan bantuan nyata dan segera tanpa mengorbankan kemampuan pemerintah federal untuk melakukan investasi infrastruktur."

Biden telah mencoba berbagai cara menurunkan harga BBM, termasuk melepaskan cadangan strategis minyak mentah AS dalam jumlah terbesar sepanjang masa, melonggarkan aturan untuk memproduksi BBM di musim panas, dan meminta negara-negara OPEC utama untuk meningkatkan produksi.

Harga bahan bakar telah melonjak di seluruh dunia karena kombinasi permintaan yang meningkat, sanksi terhadap produsen minyak Rusia setelah invasi ke Ukraina dan menurunnya kapasitas penyulingan.

Sumber: CNBC.com/Reuters