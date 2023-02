Tandai Ultah Ketiga, Eventori Gelar Indonesia Entertainment Outlook 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Menandai peringatan ulang tahun (ultah) yang ketiga, Eventori Universe menggelar Indonesia Entertainment Outlook 2023, yang mana diselenggarakan secara meriah di Bengkel Space SCBD, Jakarta Selatan, Kamis (2/2/2023).

Indonesia Entertainment Outlook 2023 diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk sesi diskusi menarik dengan menghadirkan pihak-pihak yang bergelut dalam dunia entertainment di tanah air.

Salah satu sesi diskusi bertema "Entertainment Trend on Social Media Outlook" yang diisi oleh Founder Creathink Publicist Aldila Karina Putri, Musisi Idgitaf, Musisi Ardhito Pramono, dan VP Benang Merah Cyinthia Pariz.

Menurut CEO Eventori Universe Fary Farghob, Indonesia Entertainment Outlook 2023 membawa semangat Anyone, Anywhere, Anytime Entertainment.

"Jadi anyone itu bisa terekspose secara nasional, anytime karena tidak pernah berhenti all the year, dan anywhere dari seluruh Indonesia. Jadi ini adalah jalan raya untuk industri, talen, dan pelaku industrinya untuk go nasional," ungkapnya.

Fary mengatakan, kehadiran Eventori Universe demi membangun cita-cita bersama dalam ekosistem entertainment di Indonesia, yang mana mempertemukan berbagai pihak yang bergelut dalam industri dengan cukup menggunakan super app Eventori.

"Industri entertainment itu cenderung terkotak-kotakan, dari survei kami itu 66,7 persen transaksi bisnis di entertainment itu berdasarkan relationship. Kita mau menyatukan industri dengan meng-create entertainment ekosistem Indonesia. Di mana kita menyatukannya di super app eventori, super app ini enabler pelaku industri dalam hal melakukan transaksi online melalui platform booking venue, talent, vendor," tutur Fary.

"Kita harapkan ada sinergi dengan entertainment fans karena kita juga punya entertainment media di dalam super app, jadi ini adalah sesuatu yang connecting semua titik semua elemen dalam satu ekosistem yang kita bangun," tambahnya.

Co-Founder Eventori Universe sekaligus Musisi Agnez Mo menegaskan, kehadiran Eventori Universe ...

