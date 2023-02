Astindo Travel Fair Sajikan Keunikan dan Kualitas Destinasi Wisata

Tangerang, Beritasatu.com - Pameran Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Travel Fair 2023 digelar di ICE BSD Tangerang selama empat hari menyajikan keunikan dan kualitas destinasi wisata. Selama pameran beragam paket tujuan wisata domestik dan mancanegara serta produk dan jasa wisata ditawarkan kepada seluruh pengunjung dengan harga menarik.

Selain itu, para pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai destinasi dan trend wisata dalam dan luar negeri yang menambah semarak perhelatan ajang berkumpulnya para pelaku bisnis industri pariwisata di Indonesia, mulai dari agen travel, maskapai penerbangan, perbankan, asuransi perjalanan, hotel, cruise lines, obyek wisata, badan promosi pariwisata, hingga ragam perlengkapan wisata.

Ketua Panitia Astindo Travel Fair 2023, Anton Sumarli mengatakan harga keunikan dan kualitas destinasi masih menjadi pertimbangan masyarakat dalam berwisata.

“Untuk itu, kami bekerja sama dengan 19 airline partners dan travel agent anggota Astindo menawarkan harga tiket dan paket wisata dengan harga promo selama berlangsungnya," katanya di ICE BSD Tangerang, Jumat (24/2/2023).

Event ini didukung oleh 19 maskapai penerbangan ternama berskala internasional, yaitu All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, Citilink, Emirates Airlines, Etihad Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, NAM Air, Philippine Airlines, Qantas Airways, Qatar Airways, Saudia Airlines, Singapore Airlines, Scoot Airlines, Sriwijaya Air, dan Turkish Airlines. Maskapai menawarkan harga tiket terbaik dengan beragam pilihan destinasi populer mancanegara dan domestik.

Astindo Travel Fair tahun ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui programnya Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), mendorong pengunjung berwisata di Indonesia melalui kampanyenya, “Bangga Berwisata di Indonesia Aja”.

Kali ini Astindo kembali memberikan booth secara gratis kepada travel agent dari luar Jakarta untuk melakukan promosi paket-paket wisata domestik. Terdapat 49 tour operator anggota Astindo dari 15 provinsi yang menempati booth BBWI yang letaknya berdekatan dengan booth Wonderful Indonesia para tour operator tersebut telah mengemas paket-paket wisata (land arrangement) untuk destinasi di daerahnya masing-masing.

“Dengan total 78 booth di Hall 2, ICE BSD Tangerang, Astindo Travel Fair diramaikan oleh 19 airlines, 39 travel agent, 49 tour operator dari 15 provinsi, 16 destinasi wisata, dan 13 perusahaan pendukung pariwisata, kami optimis ASTINDO Travel Fair tahun ini mampu menembus angka pengunjung hingga 30.000 orang dengan perkiraan transaksional (sales volume) hingga Rp 120 miliar," ungkapnya.

Estimasi transaksi penjualan ditargetkan dengan mempertimbangkan situasi bisnis industri pariwisata yang pada saat ini belum kembali pada posisi pre-covid. Target nilai transaksi bisnis ini akan diperoleh dari penjualan tiket (ticket issued) rute internasional dan domestik serta paket-paket wisata.

Selama pameran wisata Astindo Travel Fair, pengunjung juga akan dimanjakan dengan beragam destinasi yang unik dan terkini yang disajikan dalam bentuk informasi menarik dan atraksi yang menghibur oleh sejumlah badan promosi pariwisata (NTO) mancanegara dan domestik yang hadir.

Mereka adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dubai Department of Economy and Tourism, Hong Kong Tourism Board, Japan National Tourism Organization, Korea Tourism, Sarawak Tourism Board, Taiwan Tourism Bureau, Tourism Authority of Thailand, dan Tourism Malaysia, serta Badan Promosi Pariwisata Daerah dan juga cruise liner yang beroperasi di regional dan internasional.

Harga paket promo tur mancanegara dan domestik pun menjadi gimmick spesial di Astindo Travel Fair 2023. Tawaran menggiurkan untuk paket wisata termasuk Pesawat dan Hotel ke berbagai destinasi favorit di Indonesia selama 3 hari 2 malam dengan harga mulai 1 jutaan, seperti ke Bandung dibuka mulai harga Rp1.100.000, Yogyakarta Rp1,6 juta, Belitung Rp1,7 juta, Derawan Rp2,3 juta, Lombok Rp2,8 juta, Likupang Rp2,8 juta, Danau Toba Rp3 juta, Aceh Rp3,8 juta, Bromo Rp4,7 juta, Labuan Bajo Rp6,8 juta, dan lain-lain.

Ada pula tur paket wisata termasuk pesawat, hotel dan tur ke berbagai destinasi mancanegara.

Tiket penerbangan dengan destinasi popular pun ditawarkan dengan harga terbaik sepanjang tahun, mulai dari untuk ke Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, Hong Kong dan Destinasi lain seperti Sydney, Eropa dan New York serta masih banyak lagi.

Menyambut industri pariwisata yang kembali bergairah, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung perhelatan Astindo Travel Fair 2023 sebagai mitra bank resmi. Ini adalah kali ke-13 BCA menjadi penyokong utama penyelenggaraan Astindo Travel Fair sejak mengikuti gelaran ini pada 2011 lalu.

SVP Transaction Banking Business Development BCA, Dody Santosa Iswan menilai kondisi perekonomian negara yang semakin membaik dan status PPKM yang sudah dicabut menjadi kombinasi yang tepat untuk mendorong industri pariwisata lebih bergairah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Perlahan tapi pasti tren pariwisata Tanah Air menemukan kembali momentumnya selepas pandemi menerjang seluruh dunia. BCA melihat ini sebagai momentum yang tepat untuk memberi insentif kepada wisatawan agar kembali menjelajah destinasi-destinasi pariwisata favorit, baik domestik maupun luar negeri, dengan berbagai promo menarik," jelas Dody.

Astindo Travel Fair 2023 menghadirkan 80 merchant yang terdiri dari 29 travel agent, 19 maskapai penerbangan internasional dan domestik, 8 badan promosi pariwisata internasional dan domestik, 21 merchant pendukung industri pariwisata, serta 7 pusat atraksi/akomodasi.

Ajang ini ditargetkan dapat menarik 30.000 pengunjung selama perhelatan yang berlangsung selama 4 hari, pada 23-26 Februari 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang dengan target sales volume Rp120 miliar. Dengan terselenggaranya Astindo Travel Fair 2023 ini, BCA berharap pengunjung dapat menemukan kebutuhan paket wisata, tiket penerbangan, serta akomodasi yang diidam-idamkan dengan harga yang lebih terjangkau.

BCA sebagai pendukung utama acara mengadakan sejumlah promo dan penawaran menarik sepanjang perhelatan. Beberapa di antaranya adalah cashback sebesar Rp660.000, potongan harga langsung Rp500.000, serta cicilan 0%.

“Kami berharap Astindo Travel Fair 2023 yang menjadi bagian rangkaian acara BCA Expoversary 2023 ini dapat membantu masyarakat menemukan liburan impiannya, menikmati momen-momen istimewa di destinasi pariwisata favorit, dengan lebih mudah dan nyaman. BCA memfasilitasi segala kebutuhan transaksi selama penyelenggaraan dengan berbagai promo dan fasilitas pembayaran yang beragam,” pungkas Dody.

