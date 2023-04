Scenes From A Memory Jadi Album Spesial bagi Jordan Rudess

Jakarta, Beritasatu.com - Scenes from a Memory yang merupakan album studio kelima menjadi yang paling spesial bagi keyboardist Dream Theater, Jordan Rudess.

Hal itu diungkapkan sang keyboardist saat berbincang dengan presenter Pudja Lestari dalam program spesial Interview Jordan Rudess yang ditayangkan BTV, Sabtu (8/4/2023).

"Ketika saya harus memilih album mana yang paling spesial, Scenes From A Memory yang dilahirkan tahun 1999 jawabannya. Karena di album itu saya baru saja bergabung dengan Dream Theater. Sehingga perlu bagi saya dan semua personel yang terlibat berbaur menggabungkan energi untuk bermusik dan semua itu adalah proses pembelajaran dan jadi moment yang paling intens," ungkap Jordan.

Diakuinya, grup band yang dibesarkannya ini memang tak pernah setengah-setengah dalam memproduksi album musiknya. Sehingga hasil karyanya bisa dinikmati dengan sempurna oleh para pecinta musik.

"Bisa saya katakan semua album yang kami buat semuanya seperti anak sendiri. Karena kami memang serius dalam setiap penggarapan dan perilisan album dan kami tidak pernah setengah-setengah dalam penggarapan album kami," tambahnya.

Jordan percaya keseriusan mereka dalam bermusik membuat mereka kini menjadi sebuah grup band besar dan terkenal di seluruh dunia.

"Dalam setiap album kami terus berupaya belajar dan terus membuktikan sisi musikalitas kami sebagai sebuah grup musik. Karena Dream Theater dibangun bukan sebagai grup band komersial dengan memainkan lagu-lagu yang sesuai dengan keinginan kami namun demikian kami ingin selalu memberikan yang terbaik bagi pecinta musik kami di seluruh dunia," tandasnya.

Dream Theater sendiri berencana akan kembali ke Indonesia pada 12 Mei 2023 mendatang dan menggelar konser dunia di Ecopark, Ancol Jakarta Utara dalam konser bertajuk "Last Stop On Top Of The World Tour". Dimana konser itu merupakan penutup rangkaian konser Dream Theatre.

Penampilan mereka di Indonesia ini akan menjadi penampilan keempat grup band asal Amerika Serikat itu setelah sebelumnya, Dream Theater manggung di Jakarta, Yogyakarta dan terakhir di Solo pada Agustus 2022 lalu.

