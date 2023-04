EPIK BTV Jumat 21 Apri: Lalahuta Perkenalkan Vokalis Barunya

Jakarta, Beritasatu.com - Grup musik Lalahuta yang terbentuk tahun 2013 lalu mengawali perjalanan musiknya dengan manggung dari kafe ke kafe. Nama Lalahuta sendiri terbentuk dari sebuah bercandaan dari nama wanita yang bernama Lalahutabarat.

Grup musik ini telah berkolaborasi dengan beberapa artis seperti Diskopantera, Tora Sudiro, Aziza Rizia, Imam Darto, dan Ari Pramundito. Kini setelah melalui banyak eksplorasi, Lalahuta memperkenalkan vokalis terbaru mereka yaitu Yerry Ririasa, Olivia Ruth, dan Acel Rungkat. Simak penampilan terbaru mereka hanya di EPIK malam ini.

Penyanyi cantik pendatang baru satu ini mulai dilirik oleh pecinta musik tanah air setelah penampilannya bersama Ariel Noah di panggung SCTV Awards 2020 lalu. Christie Hartono telah mengeluarkan single perdananya “Seribu Kali Cinta” pada tahun 2021 sebagai langkah awal keseriusannya di dunia musik.

Ternyata dunia entertainment bukan hal baru baginya, diketahui ia merupakan anak dari pendiri Sony Music Entertainment di Indonesia. Christie yang sudah beberapa kali tampil di layar televisi ini ternyata juga pernah berduet dengan beberapa musisi ternama seperti Rossa, RAN dan Syahrini. Penasaran dengan suara khas dan merdu si cantik satu ini? Tonton EPIK ya!

Pendatang baru di dunia musik tanah air yang cukup berbakat adalah Eltasya Natasha. Dara asal Medan ini mulai dikenal setelah mengikuti beberapa ajang pencarian berbakat menyanyi di Indonesia. Ia juga pernah menjadi juara kompetisi cover lagu On My Way yang diselenggarakan musisi internasional Alan Walker bersama dengan PUBG Mobile tahun 2019 lalu. Tasya, panggilan akrabnya kini telah merilis beberapa single.

Saksikan EPIK (Enjoy Populer Musik) malam ini Jumat, (21/4/2023) pukul 20:00 WIB yang akan menampilkan penyanyi keren tanah air.

BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, kanal 35 untuk Bandung, kanal 29 untuk Yogyakarta, Solo dan Palembang, kanal 38 untuk Surabaya dan Balikpapan, kanal 36 untuk Semarang, kanal 31 untuk Banjarmasin, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam. Bagi pemirsa yang ada di wilayah Cilegon, Serang, Lebak dan Pandeglang bisa scan ulang siaran tv kalian karena sekarang BTV sudah dapat disaksikan di TV kesayangan anda. BTV tersedia di kanal 26 untuk Cilegon-Serang, kanal 31 untuk Lebak, dan kanal 28 untuk Pandeglang.

