Hailey Bieber Buka Donasi untuk Palestina Seusai Justin Bela Israel

Jakarta, Beritasatu.com - Hailey Bieber bergabung dengan deretan artis dunia lain yang memberikan dukungan kepada Palestina. Pengumuman ini disampaikannya seusai sang suami, Justin Bieber, secara terang-terangan mendukung Israel.

Belum lama ini, Hailey Bieber mengumumkan pembukaan dana donasi untuk membantu korban di Gaza, Palestina. Kabar tersebut dibagikannya melalui akun Instagram Story pribadinya. Wanita berusia 26 tahun ini menyatakan kesedihannya yang mendalam saat melihat banyak korban jiwa yang menderita akibat peristiwa ini.

BACA JUGA Hailey Bieber, dari Street Style hingga Perseteruan dengan Selena Gomez

"Selama minggu terakhir, hatiku sangat sedih dan terluka. Serangan yang mengerikan terjadi dalam kehidupan yang tak bersalah. Anak-anak yang tidak bersalah terlibat dalam perang, dan mereka sangat membutuhkan bantuan," ungkap Hailey Bieber, Minggu (15/10/2023).

ADVERTISEMENT

Tergerak oleh penderitaan akibat konflik ini, Hailey Bieber memutuskan untuk membuka donasi untuk Palestina. Dana tersebut akan digunakan khususnya untuk membantu anak-anak di Gaza.

Dana donasi akan dialokasikan untuk menyediakan makanan, air bersih, dan keperluan lainnya bagi para korban di Palestina.

"Save The Children akan menyediakan bantuan penting, termasuk makanan, tempat tinggal, serta dukungan psikososial," tambah Hailey Bieber.

BACA JUGA Justin Bieber Ditegur Netizen karena Dukung Israel

Sementara itu, dukungan Hailey Bieber untuk Palestina berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, Justin Bieber.

Penyanyi lagu What Do You Mean ini menjadi sorotan karena pernyataannya yang mendukung Israel, sambil menggunakan foto-foto kerusakan di Gaza, Palestina. Hal ini mendatangkan kritik dan cemoohan bagi Justin Bieber dari para pengguna media sosial.