Semakin "Pedas", Harga Cabai di Tangerang Naik 2 Kali Lipat

Kabupaten Tangerang, Beritasatu.com - Sebulan jelang Ramadan, harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten mulai merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga komoditas cabai.

Salah satunya di Pasar Gudang Tigaraksa, harga cabai rawit merah tembus Rp 80.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp 40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp 30.000 per kilogram kini naik Rp 60.000 per kilogram.

Sedangkan cabai merah keriting dari yang sebelumnya Rp 40.000 per kilogram kini naik menjadi Rp 60.000 per kilogram.

"Cabai rawit merah kemarin sempat naik Rp 100.000 per kilogram, hari ini sudah turun lagi. Kenaikan rata-rata 50%. Sudah hampir dua minggu harga cabai naik," ujar Madil pedagang pasar Gudang Tigaraksa pada Minggu (19/02/23).

Selain komoditas cabai, harga bawang merah juga terpantau mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 30.000 kini naik menjadi Rp 40.000 per kilogram. Sedangkan kentang dari Rp 12.000 naik menjadi Rp 18.000 per kilogram.

"Mungkin karena pasokan kurang akibat cuaca buruk dan mungkin kenaikan ini karena mendekati bulan puasa," kata Madil.

Madil mengaku naiknya harga komoditas sayuran membuat omsetnya turun hingga 50% ...

