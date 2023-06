Buat Resapan Biopori, Warga Surabaya Dukung Peningkatan Kualitas Lingkungan

Surabaya, Beritasatu.com – Lubang resapan biopori merupakan teknologi ramah lingkungan yang bermanfaat untuk menjaga kesuburan dan kelestarian organisme tanah, mencegah erosi, membuat kompos, dan mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh genangan air. Biopori dapat mengurangi genangan air dengan cara meningkatkan daya serap air pada tanah. Biopori juga dapat mengurangi sampah organik.

Menyadari hal ini, warga Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya didukung Astra Credit Companies membuat 50 titik lubang resapan Biopori.

“Kami sangat perhatian dengan isu lingkungan hidup. Hal inilah yang menjadi dasar bagi kami dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan di Surabaya secara berkelanjutan dengan kegiatan CSR pembuatan biopori dan edukasi pengolahan limbah,” ujar Branch Manager ACC Surabaya 3 Leon Mensana.

Selain itu juga digelar kegiatan “Edukasi Pengolahan Limbah Organik Rumah Tangga” kepada 50 warga Kelurahan Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya.

ACC juga ikut berkontribusi dalam mewujudkan operasional bisnis yang ramah lingkungan lewat program penghijauan dan juga program pemasangan solar panel untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sebanyak 600 bibit pohon langka dan bibit pohon produktif di wilayah Kampung Berseri Astra Lengkong Kulon telah diserahkan Selain itu ACC juga secara simbolis melakukan pemasangan solar panel di kantor cabang ACC setelah sebelumnya ACC juga melakukan pemasangan solar panel di kantor Berijalan Digital Operation Center, Yogyakarta.

Pemasangan solar panel ini berkontribusi terhadap lingkungan antara lain dengan membantu mengurangi karbon sebanyak 6 ton per tahun. Pemasangan solar panel ini juga setara dengan menanam 287 pohon per tahun serta setara dengan mengurangi perjalanan kendaraan bermotor roda 4 sejauh 147,062 kilometer per tahun.

“Kami ikut berperan serta dalam program sustainability yang sedang digalakkan oleh pemerintah dan juga sektor swasta. Program penghijauan dan pemasangan solar panel ini diharapkan menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tambah Leon.

