Dejan/Gloria Beraksi di German Open Hari Ini, Selasa (7/3/2023)

Mulheim, Beritasatu.com - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, akan tampil dalam babak 32 besar German Open hari ini, Selasa (7/3/2023).

Bermain di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman, Dejan/Gloria akan bertemu unggulan ketiga asal Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing. Kedua ganda ini akan tampil pada partai ketujuh di lapangan 2.

Dejan/Gloria yang kini menempati peringkat ke-17 dunia itu pernah sekali bertemu dengan Tan/Lai dan menang. Dejan/Gloria menundukkan pasangan nomor enam dunia itu pada babak 32 besar India Open 2023. Saat itu Dejan/Gloria harus berjuang tiga gim sebelum menang 21-11, 15-21, 21-19.

Pemenang antara Dejan/Gloria melawan Tan/Lai akan bertemu duel wakil Hong Kong Lee Chun Hei Reginald/Ng Tsz Yau melawan Ty Alexander Lindeman/Josephine Wu dari Kanada.

Tan/Lai pernah menjadi juara Korea Open 2022, Vietnam Open 2016, Thailand Open 2016, dan Malaysia Masters 2017. Mereka juga pernah menjadi runner-up Indonesia Masters 2016.

Sementara Dejan/Gloria menyabet tiga gelar tahun 2023 lalu yakni Denmark Masters, Indonesia International, serta Malang Indonesia International.

Selain Dejan/Gloria, Indonesia juga memiliki wakil lain di German Open 2023 ini yaitu ganda campuran Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti. Juara All England 2020 ini baru akan bermain Rabu (8/3) melawan ganda yang lolos dari kualifikasi.

Indonesia hanya mengirimkan dua wakil pada kejuaraan German Open 2023 ini. Atlet bulu tangkis Indonesia lainnya dipersiapkan dan diharapkan menampilkan performa terbaiknya pada kejuaraan All England yang akan digelar 14-19 Maret mendatang.

German Open merupakan kejuaraan bulu tangkis berlevel Super 300 dan menyediakan hadiah total US$ 210.000 atau setara Rp 3,2 miliar. Juara di nomor tunggal akan mendapat hadiah US$ 15.750 sementara juara nomor ganda menyabet US$ 16.590.

Kampiun di kejuaraan ini akan mendapat tambahan poin 12.000 sementara runner-up 5.950. Mereka yang tumbang di semifinal mendapat 4.900 poin, perempat final 3.850, 16 besar 2.750, dan 32 besar 1.670.

Jadwal Wakil Indonesia di 32 Besar German Open 2023, Selasa (7/3/2023):

Ganda campuran: Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia)

