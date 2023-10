Hasil Pertandingan Liga Champions: Duo Inggris Arsenal-MU Keok, Madrid-Bayern Menang Tandang

Jakarta, Beritasatu.com - Fase grup Liga Champions 2023/2024 memasuki pertandingan kedua, Selasa (3/10/2023) waktu setempat atau Rabu (4/10/2023) dini hari WIB. Dua tim Inggris, Arsenal dan Manchester United sama-sama menelan kekalahan, saat Real Madrid dan Bayern Munchen sama-sama meraih kemenangan tandang.

Penyerang Lens, Elye Wahi mencetak satu assist dan satu gol saat membawa timnya bangkit 2-1 dari Arsenal, yang sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Gabriel Jesus. Tim asal Prancis utara itu memuncaki grup B dengan 4 poin dan memberikan kekalahan pertama musim ini kepada Arsenal.

Di grup A, Manchester United menelan kekalahan 2-3 saat menjamu wakil Turki, Galatasaray. Sempat dua kali unggul dalam laga tersebut, MU yang mengakhiri laga dengan 10 pemain akhirnya menelan kekalahan keenam dalam 10 pertandingan di semua kompetisi musim ini.

Pada pertandingan lainnya, Bayern Munchen susah payah menaklukkan tuan rumah Copenhagen 2-1. Bayern yang mengoleksi 6 poin, menduduki puncak klasemen grup, unggul dua angka dari Galatasaray yang berada di posisi kedua.

Di grup C, tuan rumah Napoli takluk 2-3 dari kolektor 14 gelar Liga Champions, Real Madrid. Jude Bellingham menjadi pahlawan dalam drama 5 gol, sekaligus mencetak gol lewat aksi individu yang mengingatkan penggemar sepak bola akan legenda Napoli, Diego Armando Maradona.

Berikut hasil pertandingan kedua fase grup Liga Champions Selasa (3/10/2023) waktu setempat atau Rabu (4/10/2023) dini hari WIB.

Grup A:

FC Copenhagen vs Bayern Munchen 1-2

Manchester United vs Galatasaray 2-3

Grup B:

RC Lens vs Arsenal 2-1

PSV Eindhoven vs Sevilla 2-2

Grup C:

Napoli vs Real Madrid 2-3

Union Berlin vs SC Braga 2-3

Grup D:

Inter Milan vs Benfica 1-0

RB Salzburg vs Real Sociedad 0-2