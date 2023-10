Berlevel Super 750, Ini Fakta French Open 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah Denmark Open selesai pada Minggu (22/10/2023), BWF akan kembali menggelar kejuaraan bulu tangkis yakni French Open pada 24-30 Oktober 2023.

Kejuaraan yang akan digelar di Glaz Arena, Cesson-Sévigné, Prancis ini berlevel Super 750 dan berhadial total US$ 850.000 atau setara Rp 13,5 miliar. Turnamen ini setaraf dengan Denmark Open yang juga berlevel Super 750 dan berhadiah total US$ 850.000.

Pada nomor tunggal, juara akan mendapat US$ 59.500 (Rp 947 juta), runner-up menggaet U$28.900 (Rp 460 juta). Sementara mereka yang kalah di semifinal mendapat US$ 11.900 (Rp 189 juta), perempat final US$ 4.675 (Rp 74 juta), dan 16 besar US$ 2.550 (Rp 40,5 juta), dan 32 besar US$ 850 (Rp 13,5 juta).

Juara nomor ganda akan mendapat US$ 62.900 Rp 1 miliar), runner-up memboyong US$ 29.750 (Rp 473 juta). Mereka yang kalah di semifinal mendapat US$ 11.900 (Rp 189 juta), perempat final US$ 5.312,5 (Rp 84,5 juta), 16 besar US$ 2.762,5 (Rp 44 juta), dan 32 besar US$ 850 (Rp 13,5 juta).

Juara di French Open akan mendapat 11.000 poin, runner-up menggaet 9.350 poin. Mereka yang kalah di semifinal mendapat 7.700 poin, perempat final 6.050, 16 besar 4.320, dan 32 besar 2.660.

French Open 2023 merupakan turnamen ke-27 kalender BWF World Tour 2023. Turnamen ini diselenggarakan sejak tahun 1908. Turnamen ini diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Prancis dengan izin dari BWF.

Tahun lalu Viktor Axelsen dari Denmark menjadi juara di nomor tunggal putra. Sementara gelar juara tunggal putri disabet wakil Tiongkok He Bingjiao.

Wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty menjadi juara di nomor ganda putri. Pada nomor tunggal putri, gelar juara disabet Pearly Tan/Thinaah Muralitharan dari Malaysia. Sementara pada nomor ganda campuran, wakil Tiongkok Zheng Siwei/Huang Yaqiong menjadi juara.

Prestasi terbaik wakil Indonesia di French Open 2022 diraih ganda campuran Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati yang mencapai semifinal sebelum dikalahkan wakil Belanda Robin Tabeling/Selena Piek 17 21 21

Dikutip dari situs BWF, wakil Indonesia di nomor tunggal putra pada French Open 2023 adalah Chico Aura Dwi Wardoyo, Jonatan Christie, dan Anthony Sinisuka Ginting.

Sementara di nomor tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusumawardani. Pada nomor ganda putra ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang menjadi unggulan pertama, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, ruuner-up Denmark Open Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Sementara pada nomor ganda putri Indonesia menurunkan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhantiyang langsung bertemu sesama wakil Merah Putih Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Pada nomor ganda campuran, wakil Indonesia adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, serta Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja.