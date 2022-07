Malaysia Masters: Ahsan/Hendra dan Fajar/Rian Beraksi

Kuala Lumpur, Beritasatu.com - Ganda putra, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto termasuk wakil Indonesia yang akan beraksi di 32 besar Malaysia Masters 2022, hari ini, Selasa (5/7/2022).

Ganda putra lainnya yang akan bertanding di Malaysia Masters hari ini adalah juara All England 2022, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri. Fikri/Bagas akan bertemu wakil Malaysia Goh V Shem/Low Juan Shen. Fikri/Bagas, peringkat 20 dunia, belum pernah bertemu pasangan penghuni peringkat 79 dunia itu.

Sementara Ahsan/Hendra akan memulai aksi mereka di lapangan 2 Axiata Arena, Kuala Lumpur, dengan melawan wakil tuan rumah Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong. Ahsan/Hendra, unggulan ketiga, pernah sekali bertemu Tan/Tan dan menang. Itu terjadi Hylo Open 2021. Saat itu Ahsan/Hendra menang 21-14, 21-18 atas ganda peringkat 64 dunia itu.

BACA JUGA Jelang Malaysia Masters, Rionny Harap Indonesia Bisa Lebih Baik

Ganda putra Indonesia lainnya, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, akan ditantang ganda pasangan rumah Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di 32 besar Malaysia Masters hari ini. Fajar/Rian telah tujuh kali bertemu Goh/Izzuddin. Mereka memenangkan 6 di antaranya. Pertemuan terakhir keduanya terjadi di Malaysia Open pekan lalu. Saat itu, Fajar/Rian menang 21-14, 21-12.

Beberapa wakil Indonesia lainnya juga akan bertanding di Malaysia Masters hari ini termasuk pemain yang harus melewati babak kualifikasi seperti tunggal putri Ruselli Hartawan dan Putri Kusuma Wardani. Ruselli akan menghadapi wakil Estonia, Kristin Kuuba, sementara Putri KW bertemu Wen Chi Hsu dari Taiwan.

Wakil lain yang harus melewati babak kualifikasi adalah ganda putri Melani Mamahit/Tryola Nadia yang akan bertemu pasangan Thailand Kittipak Dubthuk/Prinda Pattanawaritthipan serta Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi yang akan ditantang wakil Taiwan Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching.

Sementara ganda campuran Zachariah Josiahno/Hediana Julimarbela juga akan memulai aksinya dengan bertanding di babak kualifikasi melawan pasangan Jerman, Jan Colin Voelker/Stine Kuespert.

Sementara ganda putri, Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto, akan bertanding di babak utama Malaysia Masters melawan wakil tuan rumah, Low Yeen Yuan/Valeree Siow. Febby/Ribka, peringkat 209 dunia, belum pernah Low/Siow, yang kini menempati peringkat 71 dunia. Dengan demikian terdapat sembilan wakil Indonesia yang akan tampil dalam Malaysia Masters hari ini.

Sementara andalan Indonesia di tunggal putra Malaysia Masters yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie baru akan bertanding besok, Rabu (6/7/2022).

Jadwal Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2022, Selasa (5/7/2022):

Tunggal Putri

Putri Kusuma Wardani vs Wen Chi Hsu (Taiwan)

Ruselli Hartawan vs Kristin Kuuba (Estonia)

Ganda Putra

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin (Malaysia)

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Goh V Shem/Low Juan Shen (Malaysia)

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia)

Ganda Putri

Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Hsu Ya Ching/Lin Wan Ching (Taiwan)

Melani Mamahit/Tryola Nadia vs Kittipak Dubthuk/Prinda Pattanawaritthipan (Thailand)

Febby Valencia Dwijayanti Gani/Ribka Sugiarto vs Low Yeen Yuan/Valeree Siow (Malaysia)

Ganda Campuran

Zachariah Josiahno/Hediana Julimarbela vs Jan Colin Voelker/Stine Kuespert (Jerman)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com