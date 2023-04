Apresiasi Kepemimpinan Ganjar, Sandiaga: Kami sama-sama Pelari Jarak Jauh

Jakarta, Beritasatu.com - Sandiaga Uno mengapresiasi gaya berpolitik Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menurutnya sangat dekat dengan rakyat dan bisa menyerap aspirasi rakyat. Sandiaga juga mengapresiasi kepemimpinan Ganjar yang cepat menghadirkan solusi-solusi untuk permasalahan rakyat.

Diketahui, Sandiaga Uno sendiri digadang sebagai salah satu nama yang masuk bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilu 2024. Ganjar Pranowo sendiri telah diusung oleh partainya, PDIP sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024.

Ketika ditanya apakah dirinya cocok dengan gaya politik dan gaya kepemimpinan Ganjar, Sandiaga hanya menyebut terdapat kesamaan antara dirinya dan Ganjar.

"Kita sama-sama pelari ya, kita pelari jarak jauh," ujar Sandiaga ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis sore (27/4/2023).

Belum jelas apakah penyebutan kesamaan sebagai pelari jarak jauh tersebut dimaksudkan dalam makna kiasan atau harfiah. Namun Sandiaga mengapresiasi gaya politik Ganjar.

Menurut Sandiaga, Ganjar memiliki banyak pencapaian yang seharusnya diketahui oleh lebih banyak masyarakat Indonesia dan calon-calon kontestan yang akan berkontestasi di pemilu mendatang.

"Beliau sangat dekat dengan rakyat. Beliau tadi kita melihat dari segi capaian-capaiannya dan tentunya ini yang harus lebih banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia, dan calon-calon yang nanti akan menjadi pilihan di pemilu yang akan datang," ungkap Sandiaga.

Sandiaga mengaku kepemimpinan Ganjar sangat diapresiasi oleh masyarakat. Sandiaga menyebut pemimpin yang baik harus bisa menghadirkan inovasi untuk menjawab permasalahan masyarakat Indonesia.

"Sekarang ini kita harus betul-betul bisa menyerap aspirasi dan menghadirkan solusi dan harus percepat capaian-capain ini. Jangan business as usual tapi harus ada thinking out of the box, ada inovasi-inovasi," ujar Sandiaga.

