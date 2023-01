Totalindo Bangun Hotel Soll Marina Alam Sutera Rp 75 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com– PT Totalindo Eka Persada Tbk (TOPS), emiten konstruksi dan PT Soll Marina melaksanakan penandatanganan proyek pembangunan kantor dan Hotel Soll Marina Alam Sutera, di Tangerang Selatan, Banten senilai Rp 74,8 miliar. Proyek ini menjadikan total kontrak baru Totalindo sebesar Rp 1,3 triliun.

Penandatanganan dihadiri Wakil Direktur Utama Totalindo, Salomo Sihombing, Direktur Totalindo Rully Setiapermadi, Direktur Utama PT Soll Marina Mario Christy Chairil, Direktur Soll Marina Ho Tjung Ling. "Target pengerjaan selama 15 bulan," kata Wakil Direktur Utama Totalindo, Salomo Sihombing di Jakarta, Rabu (26/1/2023).

Menurut informasi perseroan, penandatanganan ini menunjukkan bahwa industri konstruksi dan properti di tahun 2023 sedang berjalan ke arah tepat. Terlebih, pasca-pencabutan status pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah akhir tahun lalu sehingga kegiatan ekonomi bergerak.

Salomo Sihombing menjelaskan dengan ditunjuk sebagai kontraktor proyek Kantor dan Hotel Soll Marina Alam Sutera, membuktikan bahwa Totalindo masih dipercaya oleh mitranya.

Hingga kini, Totalindo memiliki kurang lebih 1.700 orang karyawan yang telah dipercaya untuk membangun hotel, mal, dan perkantoran seperti Kota Kasablanka 3, Capital Place and Four Seasons, Basura City, New World Grand Bali Resort, Podomoro City Deli Medan dan Kalibata City dengan 18 Tower yang dibangun dalam waktu bersamaan.

