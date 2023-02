Gempa Turki dan Pernyataan Powell Picu Harga Minyak Mentah Naik 3%

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik lebih dari 3% pada hari Selasa (7/2/2023) setelah ketua bank sentral AS Jerome Powell meredakan kekhawatiran pasar atas kenaikan suku bunga, sementara pemulihan permintaan di Tiongkok juga mendorong harga. Gempa Turki turut menyumbang kenaikan harga.

Menurut data CNBC.com, minyak mentah Brent berjangka naik US$ 3,10, atau 3,83%, menjadi US$ 84,09 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik US$ 0,33, atau 0,44%, menjadi US$ 77,47 per barel.

Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan pada hari Selasa bahwa data pekerjaan yang sangat kuat yang dirilis minggu lalu hanya menegaskan bahwa bank sentral memiliki beberapa cara untuk menaikkan suku bunga.

Powell mengatakan kepada Economic Club of Washington bahwa proses pengambilan keputusan suku bunga memakan waktu signifikan.

Indeks dolar AS turun setelah data tersebut, menaikkan harga minyak. Kenaikan suku bunga biasanya memperkuat dolar, yang bisa membuat minyak mentah lebih mahal bagi pembeli non-AS.

Perkiraan permintaan yang lebih kuat di Tiongkok juga mengangkat harga minyak mentah pada hari Selasa. Badan Energi Internasional mengharapkan setengah dari pertumbuhan permintaan minyak global tahun ini berasal dari Tiongkok.

Arab Saudi, pengekspor minyak utama dunia, menaikkan harga minyak mentah untuk pembeli Asia untuk pertama kalinya dalam enam bulan di tengah ekspektasi pemulihan permintaan, terutama dari Tiongkok

Di Turki, operasi di terminal ekspor minyak 1 juta barel per hari (bpd) di Ceyhan dihentikan setelah gempa besar melanda wilayah tersebut. Terminal BTC, yang mengekspor minyak mentah Azeri ke pasar internasional, akan ditutup hingga Rabu.

Pemuatan minyak mentah Irak dari penyimpanan di Ceyhan siap untuk dimulai kembali pada hari Selasa, tetapi cuaca buruk menghalangi kapal untuk berlabuh. Pipa minyak mentah Irak ke pelabuhan Ceyhan Turki masih dihentikan, kata kementerian energi Pemerintah Daerah Kurdistan.

Penutupan 535.000 barel per hari Fase 1 bagian dari ladang minyak Johan Sverdrup di wilayah Laut Utara Norwegia juga mendorong harga naik.

