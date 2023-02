Bursa Eropa Naik, CAC Prancis Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa berfluktuatif dan ditutup menguat pada perdagangan Kamis (16/2/2023) karena investor mencermati data yang menunjukkan kekuatan ekonomi Amerika Serikat (AS) berkelanjutan.

Stoxx 600 di bursa Eropa ditutup naik 0,2%. Sementara Germany’s DAX naik 0,9%.

Advertisement

Dikutip CNBC International, pasar juga optimismis sepanjang pagi, karena indeks CAC 40 Prancis mencapai level tertinggi sepanjang masa. Namun CAC 40 Prancis diperdagangkan merah pada sore setelah bursa saham AS dibuka turun.

CAC 40 Prancis sempat menyentuh rekornya sekitar pukul 10.37 ketika naik 1,2% hingga mencapai 7.387,29 poin. Kenaikan ini setelah FTSE 100 di London, Inggris melampaui ambang batas 8.000 poin untuk pertama kalinya pada Rabu (15/2/2023) dan ditutup naik 0,55%, meskipun pasar global mengalami penurunan.

Sementara Kepala Eksekutif Opimas, Octavio Marenzi, merinci alasan bank-bank Eropa berkinerja sangat kuat.

BACA JUGA

Bursa Eropa ke Level Tertinggi 1 Tahun karena Inflasi AS

Data dari AS minggu ini seperti inflasi AS yang tinggi dari perkiraan, penjualan ritel Januari yang kuat, dan penurunan klaim pengangguran mingguan, membuat investor mempertimbangkan kembali seberapa jauh Federal Reserve, The Fed akan menaikkan suku bunga.

Di bursa Eropa, saham bank mencatat kenaikan 2%, dengan Commerzbank di posisi atas setelah melaporkan laba yang baik dari perkiraan. Saham perawatan kesehatan turun 0,8%.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini