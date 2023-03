Dow Jones Naik 300 Poin karena Harapan Kenaikan Bunga Fed 0,25 Bsp

New York, Beritasatu.com - Bursa AS termasuk Dow Jones naik pada Kamis (2/3/2023) karena para trader berharap kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) tidak terlalu tinggi.

Dikutip CNBC International, Dow Jones Industrial Average naik 341,73 poin, atau 1,05%, ditutup pada 33.003,57. S&P 500 naik 0,76% menjadi 3.981,35 dan Nasdaq Composite bertambah 0,73%, jadi 11.462,98.

S&P 500 dan Nasdaq berada di bawah tekanan pada sebelumnya. Namun, pasar berbalik pada sore hari setelah Presiden Federal Reserve Atlanta Raphael Bostic mengatakan "dengan tegas" mendukung kenaikan seperempat poin.

Suku bunga ditekan lebih tinggi, dengan imbal hasil tenor 10 tahun yang menjadi acuan mencapai 4%.

Lonjakan biaya tenaga kerja dan turunnya klaim pengangguran yang dilaporkan Kamis pagi menunjukkan kemungkinan bahwa Fed akan menaikkan suku bunga acuannya 0,25 poin persentase akhir bulan ini.

Wall Street bervariasi pada Rabu. S&P 500 dan Nasdaq Composite jatuh dan Dow Jones membukukan kenaikan tipis. Rata-rata indeks utama berada di jalur mencatat minggu positif. Dow Jones diproyeksi menghentikan penurunan beruntun 4 minggu.

Kenaikan imbal hasil obligasi dan kekhawatiran potensi kenaikan bunga lebih besar dari perkiraan Federal Reserve telah memicu kekhawatiran investor dalam beberapa hari terakhir, mengurangi reli awal 2023.

Dalam pendapatan perusahaan, saham Salesforce dan Okta melonjak karena hasil kinerja dan proyeksi yang kuat.

Saham Tesla, yang populer di kalangan investor ritel, turun 5,8% setelah perusahaan gagal mengungkap detail kendaraan generasi mendatang.

