Dibayangi Kekhawatiran Resesi AS, Minyak Mentah Melemah

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada hari Kamis (13/4/2023), setelah mencapai level tertinggi di sesi sebelumnya, dibebani oleh kekhawatiran resesi Amerika Serikat dan peringatan dari kelompok OPEC tentang permintaan minyak musim panas.

Dikutip dari CNBC.com, Minyak mentah Brent turun $1,24 sen, atau 1,42%, menjadi $86,09 per barel. West Texas Intermediate (WTI) AS tergelincir $1,10, atau 1,32%, menjadi $82,16 per barel.

Brent dan WTI naik 2% pada hari Rabu ke level tertinggi dalam lebih dari sebulan karena pendinginan inflasi AS mendorong harapan bahwa Federal Reserve AS akan berhenti menaikkan suku bunga.

Namun, risalah dari pertemuan kebijakan terakhir The Fed menunjukkan bahwa tekanan sektor perbankan dapat menyebabkan ekonomi jatuh ke dalam resesi, yang akan melemahkan permintaan minyak AS.

Juga membebani harga, Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) menandai risiko penurunan permintaan minyak musim panas dalam laporan bulanan pada hari Kamis. Laporan tersebut menyoroti meningkatnya persediaan minyak dan sejumlah tantangan terhadap pertumbuhan global.

