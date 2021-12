3 Tahun Terakhir, 3.365 Pinjol Ilegal Ditutup

Minggu, 12 Desember 2021 | 12:31 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, sebanyak 3.365 perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal telah ditutup oleh Satgas Waspada Investasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir atau sejak 2018 hingga 2021. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pelaku industri.

"Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan teknologi digital harus diikuti dengan pengaturan dan pengawasan yang proper dan appropriate. Namun tetap melindungi konsumen dan tidak mengerdilkan industri fintech itu sendiri," tuturnya dalam Opening Ceremony The 3rd Indonesia Fintech Summit 2021, Sabtu (11/12/2021).

Di sisi lain, adopsi layanan keuangan digital dan perubahan perilaku masyarakat menuju ekonomi digital semakin meningkat terlebih pada masa pandemi covid-19. Bahkan fintech memegang peranan kuat menstimulus kelangsungan ekonomi digital. “Dalam berbagai kesempatan Presiden sampaikan like and touch sisi regulasi, tetapi tidak berarti without regulation akan berikan access positif dan negatif. Kita sudah mendengar beberapa kali disampaikan bapak Presiden access negatif pinjaman online,” tuturnya.

Lebih lanjut, lembaga fintech kini mampu menjadi sumber alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM. Mengingat, ketentuan syarat maupun proses pencairan dana yang lebih efisien dan mudah. "Ini (fintech) merupakan sumber alternatif, karena prosedurnya dianggap sangat singkat, sederhana, dan mudah," ucapnya.

Di sisi lain, Menkeu mengapresiasi kontribusi fintech untuk mendukung program pemerintah apalagi di saat masa pandemi. Pertama, fintech jadi partner untuk mendukung pertumbuhan bisnis dalam hal penjualan surat berharga negara (SBN) ritel online di mana fintech menjadi mitra distribusi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, fintech memiliki peran penting untuk mendukung bisnis pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena mampu menjadi alternatif pembiayaan. “Peranan fintech dukung UMKM dapatkan pendanaan lebih efisien dan mudah, ini merupakan sumber pendanaan alternatif sebab prosedur dianggap singkat, sederhana, dan mudah,” tuturnya.

Sumber: Investor Daily