Niagahoster Ajak Pencari Kerja Pahami Era Digital

Kamis, 16 Desember 2021 | 19:37 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Niagahoster, perusahaan layanan penyimpanan data (web hosting) mengajak para pencari kerja mengenal lebih dalam digitalisasi industri. Untuk itu, Niagahoster merekrut talent-talent melalui acara bernama Virtual Career Fair pada 17-19 Desember 2021 bertema Advance Career Conference: “Reimagine Digital Industry In The Near Future”.

"Virtual Career Fair Niagahoster kali ini lebih difokuskan pada jobseeker yang sudah memiliki pengalaman bekerja," kata Talent Acquisition Specialist Niagahoster, Kiptya Nur Astari dalam keterangan tertulis Kamis (16/12/2021).

Dalam 3 hari Virtual Career Fair Niagahoster, ada webinar dengan berbagai tema antara lain membahas remote-working yang diterapkan Niagahoster, strategi digital marketing pascapandemi Covid-19, dan tren industri teknologi informasi (TI) di tengah pandemi. “Hingga saat ini ada 300 peserta yang mendaftar. Harapannya, para peserta bisa mengikuti webinar-webinar itu dengan aktif dan apply untuk posisi-posisi yang tersedia di Niagahoster,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki itu.

Sementara berdasarkan riset Nielsen tentang work from home (WFH), karyawan yang mendapat kesempatan WFH selama pandemi sudah mulai merasa nyaman dan beradaptasi dengan metode bekerja dari rumah. Mereka merasa memiliki kebebasan dan lebih fleksibel menjalani kehidupan. “Kebanyakan perilaku karyawan saat ini adalah ketika perusahaan mereka sudah mulai menerapkan WFO (work from office), mereka mulai mencari kesempatan baru di perusahaan lain yang menerapkan full remote-working. Karena beberapa dari mereka masih merasa tidak aman dengan situasi pandemi jika harus kembali bekerja di kantor,” papar Kiki.

Belum lagi, dengan dunia yang bergerak ke era digital yang semakin advance, industri TI pun semakin menarik perhatian para jobseeker karena menawarkan bisnis menjanjikan di tahun 2022.

