Avian Yakin Pendapatan dan Laba Tumbuh Dua Digit, Ini Pemicunya

Selasa, 15 Februari 2022 | 05:16 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Avia Avian Tbk (AVIA) optimis mampu membukukan pertumbuhan penjualan dan laba bersih dua digit pada akhir tahun ini. Proyeksi tersebut sejalan naiknya permintaan berbagai produk cat perseroan.

Presiden Direktur PT Avia Avian Tbk Wijono Tanoko menjelaskan, untuk mengakomodir peningkatan permintaan, perseroan gencar menambah jaringan distribusi sehingga semua toko bahan bangunan dari Sabang dan Merauke. “Selain itu, kami juga terus berinovasi menghadirkan varian produk sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (14/2/2022).

BACA JUGA IPO, Avia Avian Bergerak Fluktuatif di Perdagangan Perdana

Optimisme perseroan juga didasari oleh kinerja AVIA selama 2021. Pada tahun lalu, perseroan memperkirakan penjualan bertumbuh 18% mencapai Rp 6,8 triliun. “Momentum IPO pada akhir tahun 2021 juga menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan AVIA sebagai produsen cat nomor 1 di Indonesia,” ujarnya.

Untuk diketahui, hingga saat ini emiten produsen cat dan pelapis dekoratif tersebut memiliki dua pabrik cat di Sidoarjo dan Serang dengan total kapasitas 286.000 metrik ton per tahun. Avian memproduksi bermacam merek cat seperti No Drop, Sunguard All in one, Supersilk Anti Noda, Avitex, Avian Sintetik, dan lainnya.

Selain itu, AVIA juga memiliki pusat riset, pengembangan dan inovasi yang merupakan salah satu terbesar di Indonesia bernama Avian Innovation Center (AIC) yang dilengkapi 11 laboratorium dan didukung 65 peneliti.

Avian sendiri merupakan pemimpin pasar dalam industri cat dan pelapis dekoratif di Indonesia, dengan total pangsa pasar sekitar 20%, menurut Frost & Sullivan. Avian memiliki jaringan distribusi terluas di Indonesia, meliputi 101 pusat distribusi sendiri dan 33 pusat distribusi pihak ketiga. Semua pusat distribusi ini melayani lebih dari 54.000 toko bahan bangunan di seluruh Indonesia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily