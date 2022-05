Metaverse Berpeluang Jadi Ekonomi Baru Capai US$ 3 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com- Metaverse dinilai mampu menjadi ekonomi baru dengan perputaran uang hingga US$ 3 triliun dalam 10 tahun mendatang. Asia akan menjadi bagian dari perputaran ekonomi baru itu.

"Angka tersebut berdasarkan riset dan akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Angka tersebut sangat besar atau setara dengan 2,8% dari gross domestic products (GDP) dunia," jelas Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian dalam acara Fortune Indonesia Summit 2022 dengan tema diskusi Metaverse as The Next Big Things of Economy Kamis (19/5/2022).

Ia menambahkan, negara di Asia akan menjadi bagian dari perputaran ekonomi baru sejalan dengan adopsi teknologi yang lebih besar ketimbang negara lainya, khususnya melalui mobile yang 74% dibandingkan dengan dunia saat ini yakni 64%. Selain itu, adopsi sosial media pada negara Asia tercatat 72% lebih besar ketimbang dunia di angka 58%. "Nilai metaverse di Asia berpotensi hingga US$ 1 triliun. Berdasarkan posisi Asia Tenggara yang berada di front dan center dari transformasi," ujarnya.

Dengan demikian, adanya metaverse akan memberikan banyak peluang baru yang bisa dieksplor, termasuk Indonesia sendiri. Peluang pekerjaan baru pada dunia nyata juga dipastikan bisa hadir dalam dunia metaverse ini. Metaverse juga mampu menjadi tempat yang cocok untuk berinvestasi seperti halnya saham dan aset instrumen lainya. Dalam metaverse, para user dapat berinvestasi dengan membeli sejumlah lahan secara digital yang harganya bisa naik dalam jangka panjang.

Namun ada yang perlu diperhatikan para investor. Cermati terlebih dahulu fundamental dan konsep investasinya jangan sampai terkena fomo alias fear of missing out atau sekedar ikut-ikutan saja agar tidak merugi.

Pieter menekankan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan agar semua rencana ini dapat berjalan dengan lancar terutama di Indonesia. Berbeda dengan ekonomi fisik, kecepatan koneksi internet menjadi hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait metaverse.

"Solusinya yakni membangun jaringan bawah laut karena juga akan memberikan dampak positif pada para pengguna internet di Indonesia," kata dia.

Adapun untuk memperkenalkan metaverse di Indonesia, Meta Indonesia telah menyiapkan beberapa cara di antaranya melakukan pengembangan perangkat augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) serta menggaet konten kreator untuk membuat program di metaverse. "Selain itu bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk mengenalkan mengenai metaverse hingga turut aktif berinvestasi untuk pengembangan infrastruktur internet," kata dia.

