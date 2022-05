Minyak Mentah Kembali Naik di Tengah Rencana Sanksi Rusia

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik ke level tertinggi dua bulan pada hari Senin (30/5/2022). Pasar menunggu untuk melihat apakah Uni Eropa akan mencapai kesepakatan untuk melarang minyak Rusia menjelang pertemuan paket keenam sanksi terhadap Moskow atas invasinya ke Ukraina.

Minyak mentah berjangka Brent naik 46 sen, atau 0,4%, menjadi $ 119,89 per barel, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melonjak 60 sen, atau 0,5%, menjadi $ 115,67 per barel.

Uni Eropa akan bertemu pada Senin dan Selasa untuk membahas paket sanksi keenam terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina. Larangan lebih lanjut pada minyak Rusia akan memperketat pasokan minyak mentah yang sudah ketat di tengah meningkatnya permintaan bensin, solar dan avtur menjelang puncak permintaan musim panas di Amerika Serikat dan Eropa.

Pemerintah Uni Eropa gagal menyepakati embargo minyak Rusia pada hari Minggu, tetapi akan melanjutkan pembicaraan tentang kesepakatan untuk melarang pengiriman minyak Rusia melalui laut sambil mengizinkan pengiriman melalui pipa.

Jika disetujui, kesepakatan akan memungkinkan Hongaria, Slovakia dan Ceko untuk terus menerima minyak Rusia mereka melalui pipa Druzhba untuk beberapa waktu sampai pasokan alternatif dapat diatur.

Menggarisbawahi ketatnya pasar, OPEC+ akan menolak seruan Barat untuk mempercepat penambahan produksi minyak mereka ketika mereka bertemu pada hari Kamis. Mereka akan tetap pada rencana mereka untuk menambah 432.000 barel per hari pada Juli, enam sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters.

Pasar minyak juga gelisah setelah Iran pada hari Jumat mengatakan angkatan lautnya telah menangkap dua kapal tanker minyak Yunani sebagai pembalasan atas penyitaan minyak Iran oleh Amerika Serikat dari sebuah kapal tanker yang ditahan di lepas pantai Yunani.

