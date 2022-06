OPEC Setuju Naikkan Produksi, Harga Minyak Mentah Relatif Datar

Texas, Beritasatu.com - Produsen minyak mentah OPEC sepakat pada hari Kamis (2/6/2022) untuk menaikkan produksi pada bulan Juli dan Agustus dengan jumlah yang lebih besar dari perkiraan karena invasi Rusia ke Ukraina mendatangkan malapetaka di pasar energi global.

OPEC+ akan meningkatkan produksi minyak mentah sebesar 648.000 barel per hari pada bulan Juli dan Agustus, mengakhiri pemotongan produksi bersejarah yang diterapkan OPEC+ selama pergolakan pandemi Covid.

Kelompok itu perlahan-lahan mengembalikan hampir 10 juta barel per hari yang sebelumnya ditarik dari pasar pada April 2020. Dalam beberapa bulan terakhir, produksi telah meningkat antara 400.000 dan 432.000 barel per hari setiap bulan.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 0,08% ke US$ 117,7 per barel dan WTI turun 0,02% ke US$ 116,8 per barel.

Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan pemerintah menyambut baik pengumuman OPEC+.

“Kami mengakui peran Arab Saudi sebagai ketua OPEC+ dan produsen terbesarnya dalam mencapai konsensus ini di antara anggota kelompok,” katanya dalam sebuah pernyataan, dan menambahkan bahwa “Amerika Serikat akan terus menggunakan semua cara untuk mengatasi tekanan harga energi.”

Secara teori, output akan lebih tinggi ke depan, tetapi selama ini OPEC+ kesulitan untuk memenuhi kuota produksi. Selain itu, tambahan barel yang dijadwalkan untuk mencapai pasar tidak akan menggantikan potensi kerugian lebih dari 1 juta barel per hari dari Rusia karena negara-negara di seluruh dunia meningkatkan sanksi setelah invasi ke Ukraina.

Para pemimpin UE pada hari Senin setuju untuk melarang 90% minyak mentah Rusia pada akhir tahun sebagai bagian dari paket sanksi keenam blok tersebut terhadap Rusia sejak invasi akhir Februari.

Sumber: CNBC.com