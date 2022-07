Fase Aksi Jual Dinilai Berakhir, Dow Jones Meroket 750 Poin

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street menguat pada Selasa (20/7/2022) termasuk Dow Jones yang naik signifikan karena para trader menyambut laporan pendapatan perusahaan yang kuat dan memprediksi pasar telah menemukan titik terendah (bottom).

Dow Jones Industrial Average melonjak 754,44 poin, atau 2,43%, menjadi 31.827,05. S&P 500 naik 2,76% menjadi 3.936,69 dan Nasdaq Composite naik 3,11% menjadi 11.713,15. Ketiga rata-rata indeks utama berada di atas rata-rata pergerakan 50 hari untuk pertama kalinya sejak April 2022.

Bursa saham termasuk Dow Jones diproyeksi telah mencapai titik terendah setelah penurunan tajam tahun ini.

Investor di Wall Street percaya bahwa pasar bersiap reli ke depannya.

Menurut survei Bank of America terhadap investor profesional pada Selasa, alokasi untuk saham dalam portofolio berada pada titik terendah sejak Oktober 2008, 1 bulan setelah runtuhnya Lehman Brothers. sementara kepemilikan dana tunai adalah yang tertinggi sejak 2001. "Fundamental buruk, tetapi saham/kredit reli dalam beberapa minggu mendatang," tulis kepala strategi investasi Bank of America Michael Hartnett.

Sementara pelemahan juga membantu reli bursa saham. Semua sektor di S&P 500 naik pada Selasa. Layanan komunikasi dan industri memimpin kenaikan, naik lebih 3%.

Saham bank di zona hijau seperti saham Truist Financial naik 2% dan Citizens Financial Group naik hampir 2% ditopang pendapatan yang kuat. Goldman Sachs bertambah 5,6%. Bank of America dan Wells Fargo masing-masing naik sekitar 3,4% dan 4,2%.

Sementara saham Halliburton naik 2,1% karena kenaikan tajam harga minyak tahun ini.

Hasbro melaporkan laba per saham yang mengalahkan ekspektasi analis, meskipun pendapatan pembuat mainan untuk kuartal sebelumnya sedikit di bawah ekspektasi, menurut perkiraan konsensus dari Refinitiv. Saham naik 0,7%.

Saham IBM turun hampir 5,3% setelah perusahaan teknologi menurunkan perkiraan arus kas. Saham Johnson & Johnson turun 1,5%.

Pada Selasa pagi, sekitar 9% dari perusahaan S&P 500 telah melaporkan pendapatan kuartal kedua kalender. Dari jumlah tersebut, sekitar dua pertiga telah mengalahkan ekspektasi analis, menurut data FactSet.

Saham Netflix melonjak 5,6% menjelang laporan pendapatan perusahaan streaming yang dijadwalkan setelah penutupan. Kemudian minggu ini, Tesla, United Airlines, American Airlines, Snap, Twitter dan Verizon termasuk di antara mereka yang dijadwalkan untuk melapor.

