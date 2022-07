Harga Minyak Mentah Naik Lagi Akibat Berkurangnya Pasokan

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik sekitar 2% pada hari Rabu (27/7/2022) karena laporan persediaan yang lebih rendah di Amerika Serikat dan pemotongan aliran gas Rusia ke Eropa mengimbangi sentimen tentang permintaan yang lebih lemah dan kenaikan suku bunga AS.

Kelompok industri American Petroleum Institute mengatakan pada hari Selasa bahwa stok minyak mentah AS turun 4 juta barel, empat kali lipat dari perkiraan.

Minyak mentah Brent naik 2,13% ke US$ 106,62 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS mengakhiri hari ini 2,4% lebih tinggi pada US$97,26 per barel.

Minyak telah melonjak pada 2022, mencapai level tertinggi 14 tahun di $139 per barel pada Maret setelah invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran pasokan dan karena permintaan pulih dari pandemi.

Sejak itu, kekhawatiran perlambatan ekonomi dan kenaikan suku bunga telah membebani, meskipun pasokan padam di Libya dan Nigeria dan adanya pemotongan aliran gas Rusia ke Eropa.

Aliran gas melalui pipa Nord Stream 1 turun menjadi seperlima dari kapasitas pipa pada hari Rabu, sementara Eni Italia mengatakan akan menerima volume yang lebih rendah dari Gazprom Rusia.

Kenaikan suku bunga yang besar akan menambah kekhawatiran tentang prospek permintaan dan dolar yang lebih kuat, yang akan membuat minyak mentah lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Sumber: CNBC.com