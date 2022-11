Lifepal Bidik Pertumbuhan Bisnis Empat Kali Lipat di 2022

Jakarta, Beritasatu.com- Platform marketplace asuransi, Lifepal.co.id, menargetkan pertumbuhan bisnis tiga hingga empat kali lipat sampai akhir tahun 2022. Target ini seiring dengan optimisme dan potensi pertumbuhan asuransi digital di Indonesia.

"Saat ini Lifepal berada di jalur yang tepat dalam mencapai target hingga akhir tahun, yaitu pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan tiga hingga empat kali lipat secara year on year (yoy)," ungkap Co-Founder Lifepal.co.id Benny Fajarai saat dihubungi Investor Daily, baru-baru ini.

Dia menerangkan, Lifepal optimistis menyambut potensi pertumbuhan asuransi digital di Indonesia di masa mendatang. Kemudahan dan transparansi di layanan Lifepal, akan menjadi faktor kunci pertumbuhan asuransi digital di Indonesia.

Google bersama Temasek dan Bain & Co dalam Laporan e-Conomy SEA menyampaikan bahwa salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat layanan keuangan digital adalah asuransi digital. Di Indonesia, sektor ini telah tumbuh 64% (year on year/yoy) dan diperkirakan mencapai US$ 400 juta (sekitar Rp 6 triliun) di tahun 2022. Pada 2025 mendatang, tidak menutup kemungkinan akan tumbuh sampai US$ 1 miliar (sekitar Rp 15 triliun).

"Laporan tersebut sejalan dengan kondisi pasar insurance technology (insurtech) di Indonesia yang mengalami perkembangan pesat, khususnya sejak masa pandemi membuka kesempatan penggunaan teknologi digital dalam mengubah perilaku masyarakat memperoleh asuransi," kata Benny.

Namun di balik besarnya potensi tersebut harus diiringi literasi keuangan khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Bertumbuhnya literasi keuangan akan mendorong kesadaran pentingnya memiliki asuransi. "Hal ini yang menjadi PR atau pekerjaan rumah bagi semua pihak di industri asuransi, termasuk kami di Lifepal yang konsisten memberikan edukasi ke masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi," jelas Benny.

Ke depannya, pihaknya akan fokus kepada nilai-nilai yang diterapkan pada setiap layanan dan inovasi. Terutama untuk bisa secara langsung membantu seluruh lapisan masyarakat Indonesia mendapatkan proteksi perlindungan melalui asuransi.

Aspirasi tersebut diterapkan Lifepal dari tiga aspek yakni inventory, pricing, dan convenience.

Sumber: Investor Daily