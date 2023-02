Biden Jalan-jalan di Kyiv, Putin Siapkan Pidato untuk Tujuan Invasi ke Ukraina Tahun Kedua

Moskwa, Beritasatu.com - Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan berpidato pada hari Selasa (21/2/2023) ini untuk menetapkan tujuan invasi ke Ukraina di tahun kedua, hanya berselang sehari setelah Presiden AS Joe Biden jalan-jalan di Kyiv dan berjanji untuk mendukung Ukraina selama yang dibutuhkan.

Pidato Putin akan memperbarui tujuan invasi dan kepada elite politik dan militer Rusia tentang konflik Ukraina, konfrontasi terbesar dengan Barat sejak Perang Dingin, dalam pidatonya kepada anggota majelis parlemen pada hari Selasa ini.

Advertisement

Pidato Putin juga akan memberikan analisisnya tentang situasi internasional dan menguraikan visinya tentang pembangunan Rusia setelah Barat memberlakukan sanksi besar-besaran terhadapnya, kata Kremlin.

BACA JUGA

Temui Zelensky, Biden Lakukan Kunjungan Mendadak ke Kyiv

Pidatonya akan dimulai pada pukul 9.00 waktu setempat (sekitar pukul 16.00 WIB) di Moskwa.

Menyusul kunjungan mendadaknya ke Kyiv, Joe Biden terbang ke Polandia dan pada Selasa dab akan memberikan pidato tentang bagaimana Amerika Serikat telah membantu menggalang dunia untuk mendukung Ukraina dan menekankan dukungan Amerika untuk sayap timur NATO.

Di Kyiv, Joe Biden tampil dengan kacamata hitam penerbang khasnya, dan Presiden Volodymyr Zelensky niliter hijau, berjalan berdampingan ke katedral berkubah emas di Kyiv pada Senin musim dingin yang cerah yang ditembus oleh suara sirene serangan udara.

"Ketika Putin meluncurkan invasinya hampir setahun yang lalu, dia mengira Ukraina lemah dan Barat terbagi. Dia pikir dia bisa mengalahkan kita. Tapi dia salah besar," kata Joe Biden.

"Biaya yang harus dibayar Ukraina sangat tinggi. Pengorbanan terlalu besar ... Kami tahu bahwa akan ada hari-hari, minggu-minggu, dan tahun-tahun yang sulit."

Di luar katedral, tank-tank Rusia yang terbakar ditaruh sebagai simbol kegagalan serangan Moskwa di ibu kota pada awal invasi, yang dimulai pada 24 Februari.

Sejak itu, perang ini telah menewaskan puluhan ribu warga sipil dan tentara Ukraina di kedua sisi, kota-kota telah menjadi puing-puing, dan jutaan pengungsi telah melarikan diri. Rusia mengatakan telah mencaplok hampir seperlima dari Ukraina, sementara Barat telah menjanjikan bantuan militer puluhan miliar dolar ke Kyiv.

"Kunjungan presiden AS ke Ukraina ini, yang pertama selama 15 tahun, merupakan kunjungan terpenting dalam seluruh sejarah hubungan Ukraina-AS," kata Zelensky.

BACA JUGA

Putin Tampil Sendirian pada Perayaan Natal Ortodoks di Kremlin

Joe Biden melakukan perjalanan ke ibu kota Ukraina dengan kereta malam dari Polandia, tiba sekitar 10 jam kemudian pada pukul 8.00 pada hari Senin, sebelum kembali ke sana dengan cara yang sama, berangkat tepat setelah pukul 13.00, menurut laporan kumpulan Gedung Putih oleh a Wartawan Wall Street Journal.

Sementara Joe Biden berada di Kyiv, Departemen Luar Negeri mengumumkan bantuan AS lebih lanjut sebesar US$ 460 juta ke Ukraina, termasuk amunisi artileri, sistem anti-lapis baja dan radar pertahanan udara senilai US$ 450 juta, dan US$ 10 juta untuk infrastruktur energi.

Rusia diberitahu sebelum keberangkatan Joe Biden, kata para pejabat di Washington, dan Moskwa tampaknya untuk menghindari risiko serangan terhadap Kyiv saat dia berada di sana.

"Tentu saja bagi Kremlin ini akan dilihat sebagai bukti lebih lanjut bahwa Amerika Serikat telah mempertaruhkan kekalahan strategis Rusia dalam perang dan bahwa perang itu sendiri telah berubah menjadi perang antara Rusia dan Barat," kata Tatiana Stanovaya, seorang analis politik Rusia.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini