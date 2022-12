Siap ke Ajang Miss World, Audrey Ungkap Pentingnya Rawat Kulit dan Tubuh

Jakarta, Beritasatu.com - Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa tengah bersiap menghadapi ajang Miss World 2022 yang akan diselenggarakan awal tahun 2023 mendatang. Salah satu persiapannya adalah dengan rutin melakukan perawatan tubuh dan kulit agar bisa tampil prima meski aktivitasnya sebagai Miss Indonesia 2022 begitu padat.

Hal itu diungkapkan gadis kelahiran Manado, 23 September 1999 itu saat ditemui di VIP Skin Center 2nd Anniversary di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/12/2022).

"Buat saya, perawatan kulit dan tubuh amat penting saat saya menjabat Miss Indonesia 2022. Karena jadwal yang padat tetap mengharuskan saya tetap tampil cantik dan menarik sehingga buat saya perawatan penting apalagi jelang penampilan di Miss World 2022," ungkap Audrey Vanessa.

Diakui Audrey, dia memang kerap melakukan perawatan kulit di klinik kecantikan lantaran menganggap dirinya belum mampu merawat diri sendiri.

"Saya juga membutuhkan stamina untuk melakukan semua aktivitas, dan VIP Skin Center ini memenuhi segala kebutuhan saya untuk merawat kulit dan wajah. Dan perawatan yang saya lakukan ini enggak hanya untuk luar tubuh saja tetapi dari dalam juga dengan melakukan infus vitamin C yang bisa membuat kulit saya makin fresh dan glowing meski sebenarnya sedang lelah," tambahnya.

Baginya, perawatan tubuh dan kulit menjadi penting lantaran ini menjadi investasi jangka panjangnya saat dirinya terjun ke dunia hiburan.

"Buat saya peduli kesehatan kulit itu penting karena ini aset buat kita karena itu saya selalu berupaya untuk be yourself, be confident, lakukan yang terbaik sesuai kapasitas," tegasnya.

Sedangkan CEO VIP Skin Center, dr Mega Hapsari mengaku memang memberikan treatment khusus buat Audrey jelang keikutsertaan dia di ajang Miss World 2022, lantaran akan membawa nama Indonesia agar bisa harum di dunia internasional.

