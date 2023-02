Ribuan Wisatawan Padati Ancol Saat Akhir Pekan

Jakarta, Beritasatu.com - Sambut libur akhir pekan tercatat sebanyak 6.900 pengunjung memadati Taman Impian Jaya Ancol. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Humas PT Pembangunan Jaya Ancol, Ariyadi Eko Nugroho saat dihubungi BTV lewat pesan whatsapp.

“6.900 per jam 9 (pagi) ini, Mbak,” jawab Ariyadi Eko Nugroho Minggu (5/2/2023).

Advertisement

Dia mengatakan dari jumlah itu diperkirakan akan terus bertambah hingga 30.000 pengunjung sampai dengan jam operasional Taman Impian Jaya Ancol tutup pada pukul 00:00 WIB. Sebab jam operasional Taman Impian Jaya ancol pada akhir pekan mulai dari pukul 06:00 sampai dengan 00:00 WIB.

BACA JUGA

Libur Tahun Baru, Ancol Masih Jadi Destinasi Favorit

Pria yang biasa disapa Eko itu menyebutkan bahwa Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit bagi warga DKI Jakarta. Pasalnya harga tiket masuk Taman Impian Jaya Ancol yang tidak merogoh kocek terlalu dalam disusul dengan fasilitas bebas biaya. Seperti mushola, toilet, tempat bilas dan transportasi internal bus wara-wiri gratis.

“Seluruh kawasan pantai juga dilengkapi dengan petugas keamanan dan life guard yang akan menjaga aktivitas rekreasi tetap berjalan dengan baik,” pungkas dia.

Di sisi lain, Beritasatu sempat mewawancarai beberapa pengunjung Taman Impian Jaya Ancol. Salah satunya adalah Ani dari Tangerang yang sedang berlibur bersama keluarga. Dia mengaku memilih Taman Impian Jaya Ancol sebagai tempat liburan akhir pekan ini karena jaraknya yang cukup dekat dari kediamannya.

Sedangkan untuk hal yang sekiranya menurut dia perlu ditingkatkan adalah permainan anakl-anak.

"Menurut saya, yang perlu ditingkatkan paling playground-nya ditambah lagi untuk anak-anak karena masih agak kurang ya.”

Pengunjung lain bernama Oti juga memberi alasan mengapa memilih Taman Impian Jaya Ancol sebagai tempat jalan-jalan adalah karena harganya yang terjangkau.

“Selain terjangkau ya di kocek kami-kami ini. Ya, indah dan bersih juga pantai Ancol itu, anak-anak saya tuh lagi berenang,” ujar Oti.

Oti pun menambahkan perihal apa saja yang hendaknya ditingkatkan oleh Taman Impian Jaya Ancol untuk kenyamanan para pengunjung.

“Saya kira perlu ditambah lagi gazebo-gazebonya panas nih ya,” tutupnya.

Sementara, spot terbaru yang direkomendasikan oleh Taman Impian Jaya Ancol adalah The Symphony of the Sea yang terletak di sisi Timur. The Symphony of the Sea ini memberikan nuansa yang baru dengan pedestrian yang luas di pinggir pantai, sehingga pengunjung tidak hanya bisa bermain air, tetapi juga dapat berolahraga dengan nyaman.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com