Chuck Simple Plan Lakukan Stage Diving di Everblast Festival 2023

Jakarta, beritasatu.com - Pemain drum Simple Chuck Comeau menghebohkan panggung Everblast Festival 2023 dengan aksinya yang melakukan stage diving ke arah penonton. Aksi ini ia lakukan saat lagu I’m Just A Kid berlangsung.

“Baiklah Jakarta, semua yang datang kalian akan menangkapku kan? Apa kalian siap? Baiklah akan ku lakukan!” Seru Chuck Comeau, pada Sabtu (4/3/23).

Sebelum melompat ke arah penonton, Chuck sempat menghitung hingga tiga sambil berdiri di pagar barikade yang membatasi penonton dengan panggung. Setelah itu, penonton yang berada di daerah festival bersama-sama mengangkat tangannya untuk menahan tubuh Chuck.

Hampir 20 detik lamanya Chuck digiring penonton dengan personel lainnya yang kembali melantunkan lagu I’m Just A Kid. Setelahnya Chuck kembali lagi ke atas panggung. Momen ini menjadi peristiwa yang memorable bagi penonton.

Simple Plan tampil di Everblast Festival 2023 sebagai salah satu penampil utama di hari pertama acara ini diselenggarakan. Pada kesempatan ini, Simple Plan menampilkan lagu-lagu miliknya mulai dari lagu lama hingga album terbaru mereka.

Adapun lagu I’m Just A Kid beberapa tahun kebelakang viral di media sosial berkat tren Tiktok. Tren ini menampilkan netizen melakukan reka ulang foto masa kecil dan menggunakan single itu sebagai musik latar.

Penampilan mereka ditutup secara apik dengan membawakan lagu hits mereka yang berjudul Perfect. Penggemar tampak antusias menyanyikan lagu itu sambil mengangkat tangan mereka.

Di hari pertama Festival Everblast 2023 berlangsung, Simple Plan tampil bersama dengan sejumlah musisi internasional dan nasional lainnya. Musisi internasional lainnya yang ikut tampil adalah The Rasmus, dan MYMP.

Para musisi internasional ini juga akan tampil bersama dengan sejumlah musisi nasional, yaitu The Changcuters, Seurieus x Candil, Garasi, Tika Tiwi (T2), Naff, Rocket Rockers, Vagetoz, Fade2Black, Closehead, The Banery, Kobe, Sind3ntosca, Hollywood Nobody, dan Geng Juara Kelas (DTBTNS S1) with special guest.

Para musisi tersebut tampil di tiga panggung yang berbeda. Simple Plan menguasai Everblast Stage yang juga merupakan panggung utama bersama dengan SID3NTOSCA, Kobe, Naff, The Rasmus dan The Changcuters. Sementara musisi lainnya tampil di Untitled Stage dan Supermusic Stage.

