Terlihat Fresh, Begini Tampilan Perdana Amber Heard ke Hadapan Publik

Jakarta, Beritasatu.com - Amber Heard tertangkap kamera tengah berada di ruang publik pada Senin (6/3/2023) kemarin. Amber Heard terlihat berada di taman sambil bermain dengan putrinya. Dia terlihat sangat tenang, dengan simpul senyum di wajahnya yang nampak bahagia.

Sejak perpisahannya dengan Johnny Depp yang melelahkan bergulir, Amber Heard diketahui tinggal di Spanyol bersama putrinya. Kehidupan aktris berusia 36 tahun ini kini jauh dari sorotan dan hidup tenang di Eropa. Jauh dari hiruk pikuk Hollywood yang membesarkan namanya tersebut.

Mengutip laman Marca Selasa (7/3/2023), Heard tidak memiliki impian untuk kembali ke bioskop dalam waktu dekat. Heard bahkan telah memilih hidup jauh dari perkotaan, tepatnya di Pulau Mallorca untuk hiatus dari dunia hiburan.

Bukan tanpa sebab Amber Heard memilih untuk menjauhi duni hiburan saat ini, pasalnya sejak dia berseteru dengan mantan suaminya, Johnny Depp, dia mengalami depresi berat. Ditambah lagi industri perfilman di Hollywood menutup pintu untuk kehadirannya.

Amber Heard juga secara resmi telah mengajukan banding atas hukuman yang dia terima terhadap kasus pencemaran nama baik yang dilakukannya terhadap Depp.

Menurut Los Angeles Times, pengacara aktris menganggap bahwa ada banyak kesalahan selama persidangan saat itu dimana dewan juri dan pengadilan menolak untuk mengakui depresi yang diderita Heard. Padahal bukti-bukti medis sudah diberikan.

Dalam putusannya, juri memvonis Heard dan memberikan denda sebesar US$ 10 juta sebagai hukuman serta US$ 5 juta sebagai ganti rugi kepada Depp. Juri juga menghadiahkan US$ 2 juta sebagai ganti rugi kepadanya, karena aktris tersebut mengajukan tuntutan pidana terhadap mantannya, yang juga dituduhnya melakukan pencemaran nama baik.

Amber Heard adalah seorang aktris asal Amerika Serikat. Dilahirkan dan dibesarkan di Texas, dia memulai debut filmnya dalam peran pendukung kecil dalam drama olahraga Friday Night Lights, diikuti oleh serangkaian peran kecil lainnya di televisi dan film.

