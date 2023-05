Jakarta, Beritasatu.com - Mahalini punya banyak lagu hit. Salah satunya adalah lagu Kisah Sempurna. Ini chord dan lirik lagu Kisah Sempurna dari Mahalini.

Kisah Sempurna merupakan single Mahalini yang dirilis pada 2022. Single ini merupakan salah satu lagu dalam album bertajuk “Fabula”. Lagu ini diciptakan oleh Mahalini bersama Adrian Kitut dan Marco Steffiano.

Lirik lagu Kisah Sempurna bercerita tentang seseorang yang memiliki masa lalu kelam sehingga menutup dirinya. Seseorang tersebut akhirnya bertemu dengan sosok yang berusaha untuk mengembalikan jati diri seseorang ini.

Tanpa berlama-lama, berikut chord dan lirik lagu Kisah Sempurna dari Mahalini.

Advertisement

BACA JUGA Lirik Lagu Lowkey Niki Zefanya Beserta Terjemahannya

Chord dan Lirik Lagu Kisah Sempurna Mahalini

Am Em F..

Heyeah..

Am Em F..

Haa aah..

C F

Tenggelam.. jiwaku dalam angan..

Em F

Tersesat hilang dan tak tau arah..

C F

Ku terjebak.. masa lalu yang kelam..

Em F

Tak kulihat lagi cahaya cinta..

Dm Em F -A

Dan kamu harus coba bawa bahagia..

Dm Em F G

Ketika ku masih mati rasa.. karena..

C

Dia yang pertama..

Am

Membuatku cinta..

F

Dia juga yang pertama..

Fm G

Membuatku kecewa..

C

Kamu yang pertama..

Am

Menyembuhkan luka..

F

Tak ingin lagi ku mengulang..

Fm G

Keliru akan cinta..

Am Em F

Jadi kisah yang sempurna..

C F

Tenggelam haa.. jiwaku dalam angan..

Em F

Tak kulihat lagi cahaya cinta..

BACA JUGA Lirik Lagu Better On My Own Keisya Levronka Beserta Terjemahannya

A Dm Em F

Dan kamu hadir coba bawa bahagia..

A Dm Em F

Ke..tika ku masih mati rasa..

G

Karena..

C

Dia yang pertama..

Am

Membuatku cinta..

F

Dia juga yang pertama..

Fm G

Membuatku kecewa..

C

Kamu yang pertama..

Am

Menyembuhkan luka..

F

Tak ingin lagi ku mengulang..

Fm G -E

Keliru akan cinta..

Am Em F

Jadi kisah yang sempurna huwooouwo..

Dm Em

Tuhan.. yakinkan cinta ini.. wooou..

F G

Hati yang terkunci terbuka kembali..

C

Dia yang pertama..

Am

Membuatku cinta..

F

Dia juga yang pertama..

Fm G

Membuatku kecewa..

C

Kamu yang pertama..

Am

Menyembuhkan luka..

F

Tak ingin lagi ku mengulang..

Fm G C

Keliru akan cinta..

C

(Dia yang pertama..)

Am

(Membuatku cinta..)

F

Dia juga pertama..

Fm G

Membuatku.. kecewa..

G/B C -G/B

(Dia yang pertama..)

Am

Kamu yang sembuhkan luka.. hoowoho..

Em F

(Tak ingin lagi ku mengulang..)

Fm G

Hoo wo ho..

Am Em-Em-F

Kamu untuk sela-ma-nya..

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan